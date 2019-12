Squalificati in Serie A dopo la 17° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Pisacane del Cagliri, Bremer e Ansaldi del Torino, Gagliolo del Parma. Ammenda di 3mila euro alla Fiorentina

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un piccolo oggetto metallico raccolto da un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale).

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PISACANE Fabio (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANSALDI Cristian Daniel (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALDERONI Marco (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIOLO Riccardo (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

OKAKA CHUKA Stefano (Udinese)

SECONDA SANZIONE

SIRIGU Salvatore (Torino)

VLAHOVIC Dusan (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

ROMERO Cristian (Genoa)

SETTIMA SANZIONE

DOS SANTOS Igor Julio (Spal)

SESTA SANZIONE

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

CISTANA Andrea (Brescia)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)

MISSIROLI Simone (Spal)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

ROG Marko (Cagliari)

ZANIOLO Nicolo (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASTONI Alessandro (Internazionale)

ELJIF Elmas (Napoli)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

MATEJU Ales (Brescia)

MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

TERZA SANZIONE

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Genoa)

CACERES SILVA Jose Martin (Fiorentina)

CASSATA Francesco (Genoa)

CASTAGNE Timothy (Atalanta)

KLAVAN Ragnar (Cagliari)

KOLAROV Aleksandar (Roma)

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce)

VALOTI Mattia (Spal)

SECONDA SANZIONE

DIAWARA Amadou (Roma)

FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan)

KESSIE Franck Yannick (Milan)

KHOUMA Elhadji Babacar (Lecce)

MBAYE Ibrahima (Bologna)

SCHOUTEN Jerdy (Bologna)

TRAORE Hamed Junior (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

DE MAIO Sebastien (Udinese)

FAVILLI Andrea (Genoa)

MANDRAGORA Rolando (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SETTIMA SANZIONE)

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PETAGNA Andrea (Spal)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

GRASSI Alberto (Parma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMENDA DI € 10.000,00 ED AMMONIZIONE

CORINI Eugenio (Brescia): per avere, al 48° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione (Seconda sanzione), contestato platealmente l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.

AMMONITI

SESTA SANZIONE

MAZZARRI Walter (Torino)

PRIMA SANZIONE

SEMPLICI Leonardo (Spal)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.