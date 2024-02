Squalificati in Primavera 1 2023/2024 dopo la 19° giornata

Due giornate di squalifica per Owusu dell’Inter, una giornata per Cesari del Frosinone, Pagnucco e Ngana della Juventus, Russo del Sassuolo, Burnete e Vulturar del Lecce, Conti della Sampdoria e Nwanega del Verona

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

OWUSU Enoch (Internazionale): per avere, al termine della gara, avvicinatosi con atteggiamento ostile all’Arbitro, rivolto al medesimo un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CESARI Nicolo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

PAGNUCCO Filippo (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta, Sesta sanzione).

RUSSO Flavio (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta, Sesta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURNETE Rares Catalin (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CONTI Francesco (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

NGANA Valdes (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NWANEGE Karlson Mukum (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VULTURAR Catalin-alin (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CORONA Giacomo (Empoli)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

MILAZZO Simone (Frosinone)

SECONDA SANZIONE

VLAHOVIC Vanja (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

TORNAGHI Pietro (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BARONCIONI Davide (Bologna)

SESTA SANZIONE

GOLIC Lovro (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AIDOO Mike (Internazionale)

BALDE Mamadou Pathe (Cagliari)

DUTU Matteo (Lazio)

LUPINETTI Tommaso (Monza)

SARPA Alessio (Genoa)

VALISENA Nico (Sampdoria)

VALLARELLI Francesco Pio (Empoli)

TERZA SANZIONE

ABDELLAOUI Noham (Genoa)

BRUNO Kevin (Sassuolo)

CAPOLUPO Samuele (Monza)

CATENA Etienne Marius (Cagliari)

CORFITZEN Jeppe Kilde (Lecce)

DELL’ACQUA Daniele (Monza)

DIOP Saer (Bologna)

PARMIGGIANI Pietro (Milan)

ROMANO Raffaele (Frosinone)

SECONDA SANZIONE

COCCHI Matteo (Internazionale)

CUZZARELLA Cristian (Lazio)

FORTINI Niccolo (Fiorentina)

KAMENSEK Pahic Matjaz (Frosinone)

MUNTU WA MUNGU Vimoj (Torino)

OWUSU Augusto Sedorf (Juventus)

PRIMA SANZIONE

ARBA Federico (Cagliari)

ARMSTRONG Daniel Nicholas (Atalanta)

CAPAC Alexandru Andre (Atalanta)

GRAZIANI Leonardo (Roma)

KACZMARSKI Iwo Krzysztof (Empoli)

NEZIREVIC Alem (Bologna)

SIMMELHACK Alexander Illum (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

UBERTI Nicolo (Sampdoria)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CORRADINI Francesco (Sassuolo)

MIGNANI Carlo (Fiorentina)

ROSSI Gianluca (Genoa)

STABILE Giacomo (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

MALANCA Lorenzo (Sampdoria)

RENZETTI Davide (Lazio)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTELLI Paolo (Internazionale): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

COPPITELLI Federico (Lecce): per avere, al 41° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale.

OLEVANO Christian (Lazio): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale.

PITTIGLIO Laurent (Frosinone): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

ABATE Ignazio (Milan)

MONTERO IGLESIAS Ronald Paolo (Juventus)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CATTANEO Davide (Internazionale): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

NATUZZI Matteo (Genoa)

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA