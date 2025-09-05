  1. Home
Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 3° giornata

Posted on 5 Settembre 2025 at 14:31 by Redazione
Una giornata di squalifica per Brigidi del Cesena, Gambardella del Napoli, Pernaselci della Lazio e Sibilano del Sassuolo

MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • BRIGIDI Massimo (Cesena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
  • GAMBARDELLA Vittorio (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
  • PERNASELCI Leonardo (Lazio): per avere, al 10° del secondo tempo, dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
  • SIBILANO Alessio (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • SUGAMELE Alessandro (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • ALBÈ Simone Emanuele (Monza)
  • CASTALDO Francesco (Bologna)
  • DESOLE Fabio (Torino)
  • FARCOMENI Valerio (Lazio)
  • POPOVIC Andrej (Hellas Verona)
  • SADOTTI Edoardo (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

  • BALDO Nicolò (Atalanta)
  • BASSINO Alessandro (Juventus)
  • BORDON Ricardo (Lazio)
  • BORSANI Emanuele (Milan)
  • CARDU Giovanni Andrea (Cagliari)
  • CERPELLETTI Filippo (Internazionale)
  • CHIRICALLO Giovanni (Sassuolo)
  • CONTARINI Jacopo (Juventus)
  • COSTA Luca (Cagliari)
  • D’ANGELO Giuseppe (Napoli)
  • DOUCOURE Mamedi (Genoa)
  • FOGLIARO Christian (Monza)
  • FRANCIOLI Diego (Bologna)
  • GALVANO Cristian (Genoa)
  • KONATE Abdou – Salam (Parma)
  • KURTI Adi (Hellas Verona)
  • LOTTICI TESSADRI Simone (Cremonese)
  • MENA MARTINEZ Marlon (Parma)
  • MOLIGNANO Gaetano Pio (Frosinone)
  • PELLINI Mattia (Torino)
  • PINOTTI Manuel (Internazionale)
  • ROSSETTI Maurizio Junior (Cesena)
  • SZIMIONAS Luca Daniel (Hellas Verona)
  • TOMASEVIC Bodin (Bologna)
  • TRONCI Luca (Cagliari)
  • ZARATE HIDALGO Dilan Andres (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • CARDINALI Alessandro (Parma)
  • MENDOLIA Mattia (Genoa)
  • OSSOLA Lorenzo (Milan)
  • PAGANOTTI Michele (Cremonese)
  • SPADONI Arthur (Torino)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • BIGICA Emiliano (Sassuolo): per avere, al 10° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • GALIZIA Salvatore (Napoli): per avere, al 25° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • TORELLI Matteo (Sassuolo): per avere, al 10° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

d) PREPARATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • CALLEGARO Samuele (Juventus): per avere, al 34° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.