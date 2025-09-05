Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 3° giornata

Una giornata di squalifica per Brigidi del Cesena, Gambardella del Napoli, Pernaselci della Lazio e Sibilano del Sassuolo
MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.
a) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BRIGIDI Massimo (Cesena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
- GAMBARDELLA Vittorio (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
- PERNASELCI Leonardo (Lazio): per avere, al 10° del secondo tempo, dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
- SIBILANO Alessio (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- SUGAMELE Alessandro (Roma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- ALBÈ Simone Emanuele (Monza)
- CASTALDO Francesco (Bologna)
- DESOLE Fabio (Torino)
- FARCOMENI Valerio (Lazio)
- POPOVIC Andrej (Hellas Verona)
- SADOTTI Edoardo (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
- BALDO Nicolò (Atalanta)
- BASSINO Alessandro (Juventus)
- BORDON Ricardo (Lazio)
- BORSANI Emanuele (Milan)
- CARDU Giovanni Andrea (Cagliari)
- CERPELLETTI Filippo (Internazionale)
- CHIRICALLO Giovanni (Sassuolo)
- CONTARINI Jacopo (Juventus)
- COSTA Luca (Cagliari)
- D’ANGELO Giuseppe (Napoli)
- DOUCOURE Mamedi (Genoa)
- FOGLIARO Christian (Monza)
- FRANCIOLI Diego (Bologna)
- GALVANO Cristian (Genoa)
- KONATE Abdou – Salam (Parma)
- KURTI Adi (Hellas Verona)
- LOTTICI TESSADRI Simone (Cremonese)
- MENA MARTINEZ Marlon (Parma)
- MOLIGNANO Gaetano Pio (Frosinone)
- PELLINI Mattia (Torino)
- PINOTTI Manuel (Internazionale)
- ROSSETTI Maurizio Junior (Cesena)
- SZIMIONAS Luca Daniel (Hellas Verona)
- TOMASEVIC Bodin (Bologna)
- TRONCI Luca (Cagliari)
- ZARATE HIDALGO Dilan Andres (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- CARDINALI Alessandro (Parma)
- MENDOLIA Mattia (Genoa)
- OSSOLA Lorenzo (Milan)
- PAGANOTTI Michele (Cremonese)
- SPADONI Arthur (Torino)
b) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- BIGICA Emiliano (Sassuolo): per avere, al 10° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GALIZIA Salvatore (Napoli): per avere, al 25° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
c) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- TORELLI Matteo (Sassuolo): per avere, al 10° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.
d) PREPARATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CALLEGARO Samuele (Juventus): per avere, al 34° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.