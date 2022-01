Squalificati in Serie A 2021/2022 dopo la 20° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica e ammenda di 10mila euro per Candreva della Sampdoria. Una giornata per Agudelo dello Spezia, Kardorp e Mancini della Roma, Bandinelli e Luperto dell’Empoli

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’8 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gara Soc. UDINESE – Soc. SALERNITANA del 21 dicembre 2021

Il Giudice sportivo,

rende noto che in data 18 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Lazio, Milan e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

CANDREVA Antonio (Sampdoria): per avere, al 45° del secondo tempo, con il pallone fuori dal terreno di giuoco, colpito con il braccio teso un avversario all’altezza del collo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KARSDORP Rick (Roma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MANCINI Gianluca (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUPERTO Sebastiano (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DEMME Diego (Napoli)

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SECONDA SANZIONE

DYBALA Paulo Exequiel (Juventus)

PRIMA SANZIONE

ZOVKO Petar (Spezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)

ZANIOLO Nicolo’ (Roma)

SESTA SANZIONE

EKDAL Albin (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CASALE Nicolo (Hellas Verona)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

MARCHIZZA Riccardo (Empoli)

MARUSIC Adam (Lazio)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona)

RASPADORI Giacomo (Sassuolo)

TERZA SANZIONE

RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio)

SECONDA SANZIONE

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

LOVATO Matteo (Cagliari)

PARISI Fabiano (Empoli)

PRIMA SANZIONE

KRUNIC Rade (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HERNANDEZ Theo Bernard (Milan)

TERZA SANZIONE

CARBONI Andrea (Cagliari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

VERDE Daniele (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MOTTA Thiago (Spezia)

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ED AMMENDA DI € 10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMEO Andrea (Milan)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.