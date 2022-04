Una giornata di squalifica per De Sciglio e Morata della Juventus, Grassi del Cagliari, Fazio e Bonazzoli della Salernitana, Luperto dell’Empoli, De Roon dell’Atalanta, Lautaro dell’Inter, Pellegrini della roma, Pereyra dell’Udinese, Torreira della Fiorentina e Anguissa del Napoli

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell’inizio della gara, nonché, nel corso dell’incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all’Arbitro.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Hellas Verona a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, nonostante i numerosi richiami al Dirigente ufficiale.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria cinque bottigliette di plastica semi piene e tre bicchieri di plastica, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Genoa a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa cinque minuti l’inizio della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

DE SCIGLIO Mattia (Juventus): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

GRASSI Alberto (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAZIO Federico Julian (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUPERTO Sebastiano (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONAZZOLI Federico (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRATTESI Davide (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMBO ANGUISSA Andre Frank (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

OSPINA RAMIREZ David (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)

STURARO Stefano (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Cagliari)

OTTAVA SANZIONE

CALHANOGLU Hakan (Internazionale)

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma)

MAGGIORE Giulio (Spezia)

SETTIMA SANZIONE

MANAJ Rei (Spezia)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

SESTA SANZIONE

GYOMBER Norbert (Salernitana)

ISMAJLI Ardian (Empoli)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

SOUZA SILVA Walace (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

PERISIC Ivan (Internazionale)

RABIOT Adrien (Juventus)

RELVAS GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA Sergio Miguel (Roma)

TERZA SANZIONE

BESSA Daniel (Hellas Verona)

IZZO Armando (Torino)

OKEREKE Chidozie David (Venezia)

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

DIJKS Mitchell (Bologna)

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Salernitana)

HARROUI Abderrahman (Sassuolo)

ORSOLINI Riccardo (Bologna)

PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)

SABIRI Abdelhamid (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

BASELLI Daniele (Cagliari)

BELOTTI Andrea (Torino)

GUDMUNDSSON Albert (Genoa)

HEFTI Silvan (Genoa)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

GYASI Emmanuel (Spezia)

SETTIMA SANZIONE

CASALE Nicolo (Hellas Verona)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SINGO Wilfried (Torino)

TERZA SANZIONE

SKRINIAR Milan (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

BERISHA Etrit (Torino)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, reiteratamente rivolto espressioni irriguardose e insultanti al Direttore di gara.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.