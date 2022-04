Una giornata per Medel, Soumaro e Arnautovic del Bologna, Fuzato e Zaniolo della Roma, Mazzocchi e Djuric della Salernitana, Haps e Kiyine del Venezia, Koulibaly del Napoli, Lovato del Cagliari, Molina dell’Udinese

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore sottostante occupato dalla tifoseria avversaria che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Hellas Verona per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato alcuni oggetti potenzialmente contundenti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; infrazione rilevata dalla Procura federale su segnalazione dei Responsabili dell’Ordine Pubblico.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CERANTOLA FUZATO Daniel (Roma): per avere, al 34° del secondo tempo, dalla panchina, contestato reiteratamente una decisione arbitrale.

SOUMAORO Bakary Adam (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DJURIC Milan (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARNAUTOVIC Marko (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HAPS Ridgeciano Dela (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KIYINE Sofian (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOVATO Matteo (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZOCCHI Pasquale (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MOLINA LUCERO Nahuel (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZANIOLO Nicolo’ (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

INSIGNE Lorenzo (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

SEPE Luigi (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

CRISTANTE Bryan (Roma)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CASALE Nicolo (Hellas Verona)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

GUNTER Koray (Hellas Verona)

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

SETTIMA SANZIONE

ISMAJLI Ardian (Empoli)

STOJANOVIC Petar (Empoli)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

TONALI Sandro (Milan)

SESTA SANZIONE

BONAZZOLI Federico (Salernitana)

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)

THEATE Arthur Nicolas (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASTONI Simone (Spezia)

OKEREKE Chidozie David (Venezia)

TERZA SANZIONE

KOOPMEINERS Teun (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

BOHINEN Emil (Salernitana)

DUNCAN Joseph Alfred (Fiorentina)

GUDMUNDSSON Albert (Genoa)

SOTTIL Riccardo (Fiorentina)

VENUTI Lorenzo (Fiorentina)

VERRE Valerio (Empoli)

YEBOAH Kelvin Kwarteng (Genoa)

PRIMA SANZIONE

PELLEGRI Pietro (Torino)

PERETZ Dor (Venezia)

SENSI Stefano (Sampdoria)

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo)

ZANOLI Alessandro (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BANDINELLI Filippo (Empoli)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

LUKIC Sasa (Torino)

RANIERI Luca (Salernitana)

SESTA SANZIONE

TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

IMMOBILE Ciro (Lazio)

TERZA SANZIONE

RIBERY Franck Francois (Salernitana)

TRAORE Hamed (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo (Napoli)

PRIMA SANZIONE

PEREIRO LOPEZ Gaston Rodrigo (Cagliari)

