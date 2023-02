Squalificati in Serie A 2022/2023 dopo la 20° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Gyasi dello Spezia e Sensi del Monza, ammende per le società di Napoli, Lecce, Salernitana, Cremonese e Bologna

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Salernitana e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica, senza colpire nessuno, e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette in plastica, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala e una bottiglietta di plastica sul terreno e una nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SENSI Stefano (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

TONALI Sandro (Milan)

TERZA SANZIONE

IMMOBILE Ciro (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LERIS Mehdi (Sampdoria)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

AMRABAT Sofyan (Fiorentina)

SETTIMA SANZIONE

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

SESTA SANZIONE

COULIBALY Lassana (Salernitana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli)

BASCHIROTTO Federico (Lecce)

BRADARIC Domagoj (Salernitana)

CALABRIA Davide (Milan)

MALEH Youssef (Lecce)

TERZA SANZIONE

CALHANOGLU Hakan (Internazionale)

CAPRARI Gianluca (Monza)

DYBALA Paulo Exequiel (Roma)

FRATTESI Davide (Sassuolo)

KAKARI Ibrahim Suleman (Hellas Verona)

KOUAME Kouakou Christi (Fiorentina)

REBIC Ante (Milan)

SOUMAORO Bakary Adam (Bologna)

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

SECONDA SANZIONE

ACERBI Francesco (Internazionale)

OSIMHEN Victor James (Napoli)

POBEGA Tommaso (Milan)

SAMBIA Salomon Junior Triomphe (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

BAJRAMI Nedim (Empoli)

EL SHAARAWY Stephan (Roma)

ESPOSITO Salvatore (Spezia)

GABBIA Matteo (Milan)

GOMES BETUNCAL Norberto Berciq (Udinese)

MALAGRIDA Lorenzo (Sampdoria)

NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Salernitana)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

POSCH Stefan (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

GIROUD Olivier Jonatha (Milan)

KRUNIC Rade (Milan)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

SAPONARA Riccardo (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma): per avere, al termine del primo tempo, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli occupanti della panchina avversaria.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.