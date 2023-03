Due giornate di squalifica per Mario Rui del Napoli, una per Baschirotto del Lecce, Berardi del Sassuolo, Casale della Lazio, Leao e Krunic del Milan, Ehzibue dell’Udinese, Donati del Monza, Ferrari della Cremonese, Gabbiadini della Sampdoria, Ricci del Torino

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Milan, Napoli e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per avere, al 22° del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all’altezza dell’inguine un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONATI Giulio (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASCHIROTTO Federico (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASALE Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CONCEICAO LEAO Rafael Alexandre (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FERRARI Alex (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRUNIC Rade (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Samuele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma)

SECONDA SANZIONE

GRASSI Alberto (Empoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

LERIS Mehdi (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMRABAT Sofyan (Fiorentina)

SETTIMA SANZIONE

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)

HENDERSON Liam (Empoli)

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)

SESTA SANZIONE

DOS SANTOS Igor Julio (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BANDA Lameck (Lecce)

DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale)

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)

VECINO FALERO Matias (Lazio)

TERZA SANZIONE

BARAK Antonin (Fiorentina)

CALDIROLA Luca (Monza)

LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo (Napoli)

MARI VILLAR Pablo (Monza)

SECONDA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

DE VRIJ Stefan (Internazionale)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

THIAW Malick (Milan)

PRIMA SANZIONE

BRAAF Jayden Jezairo (Hellas Verona)

CRNIGOJ Domen (Salernitana)

DOIG Josh Thomas (Hellas Verona)

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Torino)

SHOMURODOV Eldor (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

SERNICOLA Leonardo (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TOLOI Rafael (Atalanta)

TERZA SANZIONE

KASTANOS Grigoris (Salernitana)

SECONDA SANZIONE

EL SHAARAWY Stephan (Roma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive.

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma)

SECONDA SANZIONE

GASPERINI Gian Piero (Atalanta)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.