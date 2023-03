I giocatori da schierare al fantacalcio per la 25° giornata di Serie A: Ochoa tra i pali; in avanti Lautaro, Lookman e Nzola

EMPOLI – Archiviato il lunghissimo ventiquattresimo turno, il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 riparte senza tirare il fiato con la venticinquesima giornata, che si gioca dal 3 al 6 marzo 2023. Si comincia già venerdì alle 20.45 con il big match Napoli – Lazio. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Ochoa: leggenda in Messico e sui social, il portiere arrivato alla Salernitana nella sessione invernale del calciomercato contro il Monza non ha sbagliato nulla ottenendo anche il suo primo cleen sheet “italiano”.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in casa giallorossa e partiamo da Posch: l’austriaco del Bologna ha il vizio del gol: ne ha già siglati tre in tredici partite disputate. Proseguiamo con Zappacosta. Contro il Milan non ha entusiasmato ma subito dopo, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali dell’Atalanta, ha suonato la carica ai suoi compagni: “Ora non dobbiamo demoralizzarci, -ha dichiarato- anche se arriviamo da due sconfitte di fila, penso che questa squadra abbia già dimostrato tante volte di sapersi rialzare ed è quello che sicuramente faremo attraverso il lavoro”. Chiudiamo con Theo Hernandez: é tornato ad essere per il Milan il giocatore determinante del 2022 e contro l’Atalanta ha pure segnato.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Calhanoglu: é legato all’Inter sino al 2026, ma secondo voci di mercato potrebbe anche lasciare prima il club nerazzurro a andare all’Atletico Madrid in cambio di De Paul. Al centro suggeriamo Miranchuk: i dirigenti del Torino starebbero già trattando con l’Atalanta il riscatto dell’ucraino, che ha conquistato Juric. Al suo fianco indichiamo Frattesi: sarebbe entrato nel mirino del club bianconero e pare che la valutazione del Sassuolo si aggiri attorno ai 30 milioni di euro. Sull’altra fascia spazio a Pessina: male contro la Salernitana, il capitano del Monza é chiamato a riscattarsi subito contro l’Empoli.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Lautaro: ha dimostrato tutto il duo attaccamento alla maglia dell’Inter: finora ha segnato tredici reti, é un punto di riferimento della squadra di Simone Inzaghi. Al centro Lookman. Gian Piero Gasperini ha dichiarato che non sa se ripeterà il girone dell’andata a livello di gol: sta ora al nigeriano dell’Atalanta dimostrare il contrario. Chiudiamo con Nzola: allo Spezia é rinato: a Udine ha realizzato una doppietta e ora pare che il Torino abbia messo gli occhi su di lui.

