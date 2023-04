Una giornata di squalifica per Bastoni dello Spezia, Bianchetti della Cremonese, Coulibaly della Salernitana, Alex Sandro della Juventus, Magnani e Veloso del Verona, Ndombele del Napoli, Orsolini del Bologna e Schuurs del Torino

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Roma, Salernitana, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo di un Assistente, alcuni oggetti di varia natura, senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Simone (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

NDOMBELE ALVARO Tanguy (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ORSOLINI Riccardo (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHUURS Perr (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

NZOLA Mbala (Spezia)

UMTITI Samuel Yves (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MILINKOVIC SAVIC Vanja (Torino)

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan)

SECONDA SANZIONE

BONUCCI Leonardo (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

LERIS Mehdi (Sampdoria)

OTTAVA SANZIONE

LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna)

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

SETTIMA SANZIONE

GYASI Emmanuel (Spezia)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

SESTA SANZIONE

AMPADU Ethan Kwame Col (Spezia)

IZZO Armando (Monza)

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo)

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese)

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

GENDREY Valentin (Lecce)

ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)

TERZA SANZIONE

DE VRIJ Stefan (Internazionale)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

EKDAL Albin (Spezia)

EL SHAARAWY Stephan (Roma)

PINAMONTI Andrea (Sassuolo)

POBEGA Tommaso (Milan)

SECONDA SANZIONE

ANTOV Valentin (Monza)

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)

GINEITIS Gvidas (Torino)

LASAGNA Kevin (Hellas Verona)

MIRETTI Fabio (Juventus)

NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Salernitana)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

PETAGNA Andrea (Monza)

PRIMA SANZIONE

MALDINI Daniel (Spezia)

WISNIEWSKI Przemyslaw (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

SERNICOLA Leonardo (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SATRIANO COSTA Martin Adrian (Empoli)

TERZA SANZIONE

AFENA-GYAN Felix Ohene (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

CAMBIAGHI Nicolo (Empoli)

PRIMA SANZIONE

OIKONOMOU Marios (Sampdoria)

PROVEDEL Ivan (Lazio)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAGNI Alfredo (Monza): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ITALIANO Vincenzo (Fiorentina)

STANKOVIC Dejan (Sampdoria)

TERZA SANZIONE

PALLADINO Raffaele (Monza)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GABRIELE Marco (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale un’espressione irrispettosa.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FOLLETTI Simone (Juventus): per avere, al 38° del primo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un gesto irrispettoso, a seguito di una decisione tecnica.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.