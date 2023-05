Una giornata di squalifica per Donati del Monza, Zeegelaar e Bjol dell’Udinese, Thorstvedt del Sassuolo, Dominguez del Bologna, Kim del Napoli e Vilhena della Salernitana

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gara Soc. SPEZIA – Soc. TORINO

Il Giudice sportivo,

considerato che, come segnalato nel referto arbitrale, alcuni sostenitori della Soc. Spezia occupanti il settore distinti levavano, dal 35° al 38° del primo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti dell’allenatore della Soc. Torino Ivan Juric, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti;

ritenuto che, in ragione della gravità e della percezione reale del fenomeno nonché della durata del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore distinti privo di spettatori.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Empoli, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Monza, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONATI Giulio (Monza): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato ad alta voce in maniera irrispettosa l’operato arbitrale.

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIJOL Jaka (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KIM Minjae (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRINDADE DE VILHENA Tonny Emilio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

SERNICOLA Leonardo (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

OTTAVA SANZIONE

BIRINDELLI Samuele (Monza)

DOS SANTOS Igor Julio (Fiorentina)

KRUNIC Rade (Milan)

NZOLA Mbala (Spezia)

SENSI Stefano (Monza)

SETTIMA SANZIONE

TOLOI Rafael (Atalanta)

SESTA SANZIONE

BANDA Lameck (Lecce)

BASCHIROTTO Federico (Lecce)

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

EKDAL Albin (Spezia)

ILIC Ivan (Torino)

KASTANOS Grigoris (Salernitana)

SAPONARA Riccardo (Fiorentina)

TERZA SANZIONE

JOVIC Luka (Fiorentina)

MESSIAS JUNIOR Walter (Milan)

OIKONOMOU Marios (Sampdoria)

PELLEGRINI Luca (Lazio)

SECONDA SANZIONE

BERESZYNSKI Bartosz (Napoli)

CABAL MURILLO Juan David (Hellas Verona)

GALDAMES MILLAN Pablo Ignacio (Cremonese)

HARROUI Abderrahman (Sassuolo)

RRHAMANI Amir (Napoli)

SOLBAKKEN Ola Selvaag (Roma)

VENUTI Lorenzo (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

MISSORI Filippo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

SINGO Wilfried (Torino)

SECONDA SANZIONE

GAICH Adolfo Julian (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

EKONG William Paul (Salernitana)

SVILAR Mile (Roma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI PASQUALE Massimo (Lecce): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

e) MEDICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GORI Niccolo’ (Fiorentina): per avere, al 43° del secondo tempo, con fare intimidatorio, rivolto un epiteto insultante al Quarto Ufficiale.

f) ALTRI TECNICI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

FIRICANO Stefano (Fiorentina)

