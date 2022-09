Una giornata di squalifica per Cataldi della Lazio, ammenda di 10mila euro per la società della Lazio e Spezia, 5mila per quella del Milan

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

Gara Soc. Salernitana – Soc. Empoli

Il Giudice sportivo,

in ordine alla segnalazione di un collaboratore della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un collaboratore della Soc. Empoli, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto collaboratore della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cremonese, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Salernitana e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CATALDI Danilo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, nell’androne antistante gli spogliatoi, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

SECONDA SANZIONE

BASTONI Simone (Spezia)

COULIBALY Lassana (Salernitana)

HOLM Emil Alfons (Spezia)

KASTANOS Grigoris (Salernitana)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

MAKENGO Jean-victor (Udinese)

MARUSIC Adam (Lazio)

ROVELLA Nicolo (Monza)

SABIRI Abdelhamid (Sampdoria)

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli)

AMRABAT Sofyan (Fiorentina)

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)

DE KETELAERE Charles (Milan)

DYBALA Paulo Exequiel (Roma)

ILKHAN Emirhan (Torino)

PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)

SALA Jacopo (Spezia)

SATRIANO COSTA Martin Adrian (Empoli)

SCALVINI Giorgio (Atalanta)

SCHUURS Perr (Torino)

TSADJOUT Frank (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

UDOGIE Iyenoma Destiny (Udinese)

SECONDA SANZIONE

HENRY Thomas (Hellas Verona)

MAZZOCCHI Pasquale (Salernitana)

TONALI Sandro (Milan)

PRIMA SANZIONE

COLLEY Omar (Sampdoria)

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan)

DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)

GIROUD Olivier Jonatha (Milan)

ILIC Ivan (Hellas Verona)

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)

ZIRKZEE Joshua Orobosa (Bologna)

c) ALLENATORI

AMMONITI

TERZA SANZIONE

SARRI Maurizio (Lazio)

SECONDA SANZIONE

ALLEGRI Massimiliano (Juventus)

SPALLETTI Luciano (Napoli)

PRIMA SANZIONE

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma)

INZAGHI Simone (Internazionale)

d) OPERATORI SANITARI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

MAZZEI Simone (Fiorentina)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.