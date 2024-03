Due giornate di squalifica per Guendouzi della Lazio, una giornata per Marusic e Pellegrini della Lazio, Ebosele e Walace dell’Udinese, Ricci del Torino, Beltran dell’Udinese, Leao e Florenzi del Milan

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MARUSIC Adam (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EBOSELE Festy (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PELLEGRINI Luca (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RICCI Samuele (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

SOUZA SILVA Walace (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELTRAN Lucas (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Alessandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HOLM Emil Alfons (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRISTENSEN Rasmus Nissen (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VLAHOVIC Dusan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

IMMOBILE Ciro (Lazio)

SESTA SANZIONE

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

TERZA SANZIONE

PAYERO Martin Ismael (Udinese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN

AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

RANIERI Luca (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

OTTAVA SANZIONE

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta)

SETTIMA SANZIONE

COPPOLA Diego (Hellas Verona)

CRISTANTE Bryan (Roma)

POSCH Stefan (Bologna)

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)

SESTA SANZIONE

CAMBIASO Andrea (Juventus)

DE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo)

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ALMQVIST Pontus Skule Erik (Lecce)

BONDO Warren Pierre (Monza)

STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa)

TERZA SANZIONE

ADLI Yacine (Milan)

CABAL MURILLO Juan David (Hellas Verona)

GABBIA Matteo (Milan)

GAETANO Gianluca (Cagliari)

GIANNETTI Lautaro Daniel (Udinese)

KOOPMEINERS Teun (Atalanta)

SERDAR Suat (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

BARAK Antonin (Fiorentina)

CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Sassuolo)

DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)

HYSAJ Elseid (Lazio)

MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari)

PULISIC Christian Mate (Milan)

RAMOS DE OLIVEIRA Arthur Henrique (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

ESMORIS TASENDE Jose Angel (Roma)

NONGE BOENDE Joseph (Juventus)

ODGAARD Jens (Bologna)

PELLEGRINO Marco (Salernitana)

TRAORE Hamed (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

JESUS CARVALHO Reinier (Frosinone)

SECONDA SANZIONE

SCUFFET Simone (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

SVILAR Mile (Roma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 15.000,00

JURIC Ivan (Torino): ammonizione (Quinta sanzione); per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

SARRI Maurizio (Lazio)

AMMONITI

SESTA SANZIONE

INZAGHI Simone (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

ITALIANO Vincenzo (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

CALZONA Francesco (Napoli)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.