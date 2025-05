Due giornate di squalifica per Yildiz, una giornata per Ghilardi, Grassi, Carboni, Coppola, Ehizibue, Henderson, Lazaro, Payero, Ranieri

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell’inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

YILDIZ Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GHILARDI Daniele (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

GRASSI Alberto (Empoli): per avere, al termine della gara, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARBONI Andrea (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HENDERSON Liam (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LAZARO Valentino (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PAYERO Martin Ismael (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Monza)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

KARLSTROM Jesper (Udinese)

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa)

SETTIMA SANZIONE

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio)

MANCINI Gianluca (Roma)

SESTA SANZIONE

KONE Kouadio Emmanue (Roma)

LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna)

PAZ MARTINEZ Nicolas (Como)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BELTRAN Lucas (Fiorentina)

CALDIROLA Luca (Monza)

CANDE Fali (Venezia)

DJURIC Milan (Parma)

ILIC Ivan (Torino)

SAVONA Nicolo (Juventus)

TERZA SANZIONE

ANJORIN Faustino Adebol (Empoli)

GALLO Antonino (Lecce)

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino)

ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

DA PALMA VEIGA Renato (Juventus)

SMOLCIC Ivan (Como)

PRIMA SANZIONE

BEUKEMA Sam (Bologna)

OLIVEIRA BAIO Alberto (Juventus)

SARR Amin (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ZAPPA Gabriele (Cagliari)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

LEONI Giovanni (Parma)

ZORTEA Nadir (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.