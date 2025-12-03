Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 13° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Troilo del Parma, Gagliardini dell’Hellas Verona e Pongracic della Fiorentina
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Lecce, Milan, Pisa, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TROILO Mariano Emir (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMENDA DI €5.000,00
- GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
- DEIOLA Alessandro (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
- ZACCAGNI Mattia (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- EL SHAARAWY Stephan (Roma)
- KONÉ Ismaël Kenneth (Sassuolo)
- PELLEGRINI Luca (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- OBERT Adam (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- CASADEI Cesare (Torino)
- PRATI Matteo (Cagliari)
TERZA SANZIONE
- CARACCIOLO Antonio (Pisa)
- COULIBALY Lassana (Lecce)
- CRISTANTE Bryan (Roma)
- FELICI Mattia (Cagliari)
- HIEN Isak Malcolm Kwaku (Atalanta)
- MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)
- NDICKA Obite Evan (Roma)
- NÚÑEZ GESTOSO Unai (Hellas Verona)
- PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)
- RAMADANI Ylber (Lecce)
- RAMON NAVEROS Jacobo (Como)
- TERRACCIANO Filippo (Cremonese)
- TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)
SECONDA SANZIONE
- ATTA Arthur Eric (Udinese)
- BALDANZI Tommaso (Roma)
- FOLORUNSHO IJIEMUAN Michael (Cagliari)
- GABBIA Matteo (Milan)
- NGONGE Cyril Jean (Torino)
- OLIVERA MIRAMONTES Mathias (Napoli)
- ROMAGNOLI Alessio (Lazio)
PRIMA SANZIONE
- ALBIOL TORTAJADA Raul (Pisa)
- CAQUERET Maxence (Como)
- COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)
- KEITA Lamine Mandela (Parma)
- LOBOTKA Stanislav (Napoli)
- THORSBY Morten (Genoa)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- DAVIS Keinan (Udinese)
SECONDA SANZIONE
- ACERBI Francesco (Inter)
- MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
- BEUKEMA Sam (Napoli)
- CAMBIASO Andrea (Juventus)
- MOSQUERA BONILLA Daniel Fernando (Hellas Verona)
- RICCI Samuele (Milan)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
- ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una “on field review”, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
- IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all’atteggiamento provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest’ultimo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BEATI Nicola (Hellas Verona): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
- RUNJAIĆ Kosta (Udinese): per avere, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale.
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- DE ROSSI Daniele (Genoa)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.