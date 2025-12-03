Risultati calcio live, mercoledì 3 dicembre 2025: Coppa Italia e turni infrasettimanali

In campo Atalanta, Napoli e Inter per gli ottavi di finale, recuperi in Lega Pro, si gioca in Liga e Premier. Successo del Fluminense in Brasile
Il calcio brasiliano in apertura del programma di questo mercoledì 3 dicembre. Partiamo dal 2-1 esterno del Fluminense sul Gremio per la Serie A Betano: dopo 19 minuti di gioco Soteldo sblocca il risultato e nella ripresa raddoppio dello stesso giocatore al 7′, accorcia due minuti dopo Andre Henrique. In Bolivia tris casalingo dell’Independiente sul Gubira e in Perù paregginao 1-1 Sporting Cristal e A. Lima.
Nella K League 1 successo del Jeju per 1-0 in casa del Suwon Bluewings e in Coppa di Turchia avanzano Kocaelispor, Eyuspor, Istanbluspor, Bodrumspor e Aliaga. Nella Coppa Primavera vittoria per 5-4 del Napoli con il Cesena. Gli altri quattro incontri hanno premiato la squadra di casa: 5-0 del Frosinone sul Cosenza, 2-1 della Lazio sul Bologna, 3-1 del Monza sull’Udinese e 2-1 della Sampdoria sullo Spezia.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Si giocano tre incontri di Coppa Italia con Atalanta-Genoa alle ore 15, Napoli-Cagliari alle 18 e Inter-Venezia alle ore 21. Si giocano due recuperi in Lega Pro e i quarti di finale della Coppa Italia Serie D. In Europa spazio al turno infrasettimanale di Premier League e Liga mentre giornata di Coppa in Spagna con la Copa del Rey, DFB Pokal in Germania.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Partizani – Bylis 1-0 (Finale)
Teuta – AF Elbasani 0-0 (Finale)
Din. Tirana – Tirana 6-2 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Sturm Graz – Tirol 1-3 (Finale)
BELGIO: COPPA DEL BELGIO
Anversa [Qualificato] – St. Truiden 4-3 (Dopo Rigori)
Cercle Brugge – Gent [Qualificato] 1-3 (Finale)
Leuven – Club Brugge [Qualificato] 1-2 (Finale)
Royale Union SG [Qualificato] – Waregem 2-1 (Finale)
BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA – SPAREGGIO
Smorgon – Belshina 1-0 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Independiente – Guabira 3-1 (Finale)
Blooming – Academia del Balompie 6-0 (Finale)
Tomayapo – Oriente Petrolero 1-0 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Gremio – Fluminense 1-2 (Finale)
Bragantino – Vitoria 4-0 (Finale)
Fortaleza – Corinthians 2-1 (Finale)
Juventude – Santos 0-3 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Septemvri Sofia – CSKA 1948 Sofia 1-4 (Finale)
Beroe – Cherno More 1-2 (Finale)
CSKA Sofia – Lok. Plovdiv 2-1 (Finale)
CROAZIA: COPPA DI CROAZIA
Zdralovi – Rijeka [Qualificato] 1-4 (Finale)
Varazdin [Qualificato] – Osijek 2-1 (Dopo Rigori)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Esbjerg – FC Copenhagen 2-4 (Finale)
Viborg – Vejle 4-1 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Kahrabaa Ismailia – Pyramids 1-2 (Finale)
GERMANIA: DFB POKAL
Bochum – Stoccarda [Qualificato] 0-2 (Finale)
Friburgo [Qualificato] – Darmstadt 2-0 (Finale)
Amburgo – Kiel [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Union Berlino – Bayern [Qualificato] 2-3 (Finale)
GRECIA: COPPA DI GRECIA
Ellas Syrou – Olympiakos 2-5 (Finale)
Athens Kallithea – Kavala 2-1 (Finale)
Marko – Levadiakos 1-3 (Finale)
AEL Larissa – Atromitos 0-1 (Finale)
Asteras T. – Ilioupoli 5-0 (Finale)
AEK – OFI Crete 2-0 (Finale)
Panathinaikos – Kifisia 1-0 (Finale)
Aris – PAOK 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Arsenal – Brentford 2-0 (Finale)
Brighton – Aston Villa 3-4 (Finale)
Burnley – Crystal Palace 0-1 (Finale)
Wolves – Nottingham 0-1 (Finale)
Leeds – Chelsea 3-1 (Finale)
Liverpool – Sunderland 1-1 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Netanya – Ashdod 2-2 (Finale)
Ironi Tiberias – B. Jerusalem 0-5 (Finale)
M. Tel Aviv – H. Haifa 2-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA
Atalanta [Qualificato] – Genoa 4-0 (Finale)
Napoli [Qualificato] – Cagliari 2-1 (Dopo Rigori)
Inter [Qualificato] – Venezia 5-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA
Cesena U20 – Napoli U20 [Qualificato] 4-5 (Finale)
Frosinone U20 [Qualificato] – Cosenza U19 5-0 (Finale)
Lazio U20 [Qualificato] – Bologna U20 2-1 (Finale)
Monza U20 [Qualificato] – Udinese U19 3-1 (Finale)
Sampdoria U19 [Qualificato] – Spezia U19 2-1 (Finale)
Lecce U20 [Qualificato] – Empoli U19 6-2 (Finale)
Atalanta U20 [Qualificato] – Entella U19 6-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D
Club Milano [Qualificato] – Mestre 1-0 (Dopo Rigori)
Correggese – Pistoiese [Qualificato] 0-2 (Finale)
Francavilla [Qualificato] – Nocerina 1-0 (Finale)
Unipomezia – Ancona [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Dolomiti Bellunesi – Inter U23 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Casertana – Atalanta U23 1-0 (Finale)
MONDO: FIFA ARAB CUP
Algeria – Sudan 0-0 (Finale)
Iraq – Bahrain 2-1 (Finale)
Giordania – Emirati arabi uniti 2-1 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Rivers United – Kano 1-0 (Finale)
Shooting Stars – Remo Stars 1-0 (Finale)
PERU: LIGA 1 – PLAY OFF
Sporting Cristal – A. Lima 1-1 (Finale)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Avia Swidnik [Qualificato] – Polonia B. 4-2 (Finale)
Slask – Rakow [Qualificato] 1-2 (Finale)
Piast – Lech [Qualificato] 0-2 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Aberdeen – St. Mirren 3-3 (Finale)
Celtic – Dundee FC 1-0 (Finale)
Dundee Utd – Rangers 2-2 (Finale)
Falkirk – Motherwell 0-0 (Finale)
Hearts – Kilmarnock 1-1 (Finale)
SERBIA: COPPA DI SERBIA
Graficar Beograd [Qualificato] – Radnicki Nis 3-0 (Finale)
Vrsac – Vojvodina [Qualificato] 1-2 (Finale)
Sp. Subotica – Zemun [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Buducnost Dobanovci – Stella Rossa Posticipata
Macva [Qualificato] – IMT Novi Beograd 2-1 (Dopo Rigori)
Novi Pazar [Qualificato] – Dubocica 4-3 (Finale)
Borac 1926 – Jedinstvo U. [Qualificato] 1-2 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Mladost – Radnicki 1923 0-2 (Finale)
SPAGNA: COPA DEL REY
CF Talavera [Qualificato] – Malaga 2-1 (Finale)
Cultural Leonesa [Qualificato] – Andorra 4-2 (Finale)
Eldense [Qualificato] – Almeria 2-1 (Finale)
Mirandes – Gijon [Qualificato] 0-2 (Finale)
Murcia [Qualificato] – Cadice 3-2 (Finale)
Antoniano – Villarreal [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Ciudad Cieza – Levante [Qualificato] 0-1 (Finale)
Ourense CF [Qualificato] – Girona 2-1 (Finale)
Pontevedra – Eibar [Qualificato] 0-3 (Finale)
Quintanar del Rey – Elche [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
Reus FCR – Real Sociedad [Qualificato] 0-2 (Finale)
Torrent – Betis [Qualificato] 1-4 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Ath. Bilbao – Real Madrid 0-3 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO
Suwon Bluewings – Jeju SK 0-1 (Finale)
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Chippa United – Kaizer Chiefs 0-0 (Finale)
Magesi – Sekhukhune 0-1 (Finale)
Orbit College – Durban City 0-3 (Finale)
Siwelele – Mamelodi 1-1 (Finale)
Stellenbosch – Polokwane 1-2 (Finale)
TS Galaxy – Marumo Gallants Posticipata
SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA
Zug – LuzernQualificato 1-4 (Finale)
Rapperswil-Jona – St. GallenQualificato 1-2 (Dopo Rigori)
YverdonQualificato – Lausanne 2-1 (Dopo Suppl.)
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE
Karacabey Bld. – KocaelisporQualificato 1-2 (Finale)
EyupsporQualificato – Cankaya FK 6-1 (Finale)
IstanbulsporQualificato – Sariyer 6-0 (Finale)
Kahramanmaras – ErzurumsporQualificato 1-3 (Dopo Suppl.)
Muglaspor – BodrumsporQualificato 1-2 (Finale)
Sivasspor – AliagaQualificato 1-3 (Finale)
Erokspor – KaragumrukQualificato 2-5 (Finale)
Beyoglu Yeni CarsiQualificato – Goztepe 1-0 (Finale)
TrabzonsporQualificato – Vanspor FK 2-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kazincbarcika – Győr 1-3 (Finale)