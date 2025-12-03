Risultati calcio live, mercoledì 3 dicembre 2025: Coppa Italia e turni infrasettimanali

In campo Atalanta, Napoli e Inter per gli ottavi di finale, recuperi in Lega Pro, si gioca in Liga e Premier. Successo del Fluminense in Brasile

Il calcio brasiliano in apertura del programma di questo mercoledì 3 dicembre. Partiamo dal 2-1 esterno del Fluminense sul Gremio per la Serie A Betano: dopo 19 minuti di gioco Soteldo sblocca il risultato e nella ripresa raddoppio dello stesso giocatore al 7′, accorcia due minuti dopo Andre Henrique. In Bolivia tris casalingo dell’Independiente sul Gubira e in Perù paregginao 1-1 Sporting Cristal e A. Lima.

Nella K League 1 successo del Jeju per 1-0 in casa del Suwon Bluewings e in Coppa di Turchia avanzano Kocaelispor, Eyuspor, Istanbluspor, Bodrumspor e Aliaga. Nella Coppa Primavera vittoria per 5-4 del Napoli con il Cesena. Gli altri quattro incontri hanno premiato la squadra di casa: 5-0 del Frosinone sul Cosenza, 2-1 della Lazio sul Bologna, 3-1 del Monza sull’Udinese e 2-1 della Sampdoria sullo Spezia.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Si giocano tre incontri di Coppa Italia con Atalanta-Genoa alle ore 15, Napoli-Cagliari alle 18 e Inter-Venezia alle ore 21. Si giocano due recuperi in Lega Pro e i quarti di finale della Coppa Italia Serie D. In Europa spazio al turno infrasettimanale di Premier League e Liga mentre giornata di Coppa in Spagna con la Copa del Rey, DFB Pokal in Germania.

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Partizani – Bylis 1-0 (Finale)

Teuta – AF Elbasani 0-0 (Finale)

Din. Tirana – Tirana 6-2 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Sturm Graz – Tirol 1-3 (Finale)

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Anversa [Qualificato] – St. Truiden 4-3 (Dopo Rigori)

Cercle Brugge – Gent [Qualificato] 1-3 (Finale)

Leuven – Club Brugge [Qualificato] 1-2 (Finale)

Royale Union SG [Qualificato] – Waregem 2-1 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA – SPAREGGIO

Smorgon – Belshina 1-0 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente – Guabira 3-1 (Finale)

Blooming – Academia del Balompie 6-0 (Finale)

Tomayapo – Oriente Petrolero 1-0 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Gremio – Fluminense 1-2 (Finale)

Bragantino – Vitoria 4-0 (Finale)

Fortaleza – Corinthians 2-1 (Finale)

Juventude – Santos 0-3 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Septemvri Sofia – CSKA 1948 Sofia 1-4 (Finale)

Beroe – Cherno More 1-2 (Finale)

CSKA Sofia – Lok. Plovdiv 2-1 (Finale)

CROAZIA: COPPA DI CROAZIA

Zdralovi – Rijeka [Qualificato] 1-4 (Finale)

Varazdin [Qualificato] – Osijek 2-1 (Dopo Rigori)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Esbjerg – FC Copenhagen 2-4 (Finale)

Viborg – Vejle 4-1 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Kahrabaa Ismailia – Pyramids 1-2 (Finale)

GERMANIA: DFB POKAL

Bochum – Stoccarda [Qualificato] 0-2 (Finale)

Friburgo [Qualificato] – Darmstadt 2-0 (Finale)

Amburgo – Kiel [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Union Berlino – Bayern [Qualificato] 2-3 (Finale)

GRECIA: COPPA DI GRECIA

Ellas Syrou – Olympiakos 2-5 (Finale)

Athens Kallithea – Kavala 2-1 (Finale)

Marko – Levadiakos 1-3 (Finale)

AEL Larissa – Atromitos 0-1 (Finale)

Asteras T. – Ilioupoli 5-0 (Finale)

AEK – OFI Crete 2-0 (Finale)

Panathinaikos – Kifisia 1-0 (Finale)

Aris – PAOK 1-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Arsenal – Brentford 2-0 (Finale)

Brighton – Aston Villa 3-4 (Finale)

Burnley – Crystal Palace 0-1 (Finale)

Wolves – Nottingham 0-1 (Finale)

Leeds – Chelsea 3-1 (Finale)

Liverpool – Sunderland 1-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Netanya – Ashdod 2-2 (Finale)

Ironi Tiberias – B. Jerusalem 0-5 (Finale)

M. Tel Aviv – H. Haifa 2-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA

Atalanta [Qualificato] – Genoa 4-0 (Finale)

Napoli [Qualificato] – Cagliari 2-1 (Dopo Rigori)

Inter [Qualificato] – Venezia 5-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Cesena U20 – Napoli U20 [Qualificato] 4-5 (Finale)

Frosinone U20 [Qualificato] – Cosenza U19 5-0 (Finale)

Lazio U20 [Qualificato] – Bologna U20 2-1 (Finale)

Monza U20 [Qualificato] – Udinese U19 3-1 (Finale)

Sampdoria U19 [Qualificato] – Spezia U19 2-1 (Finale)

Lecce U20 [Qualificato] – Empoli U19 6-2 (Finale)

Atalanta U20 [Qualificato] – Entella U19 6-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Club Milano [Qualificato] – Mestre 1-0 (Dopo Rigori)

Correggese – Pistoiese [Qualificato] 0-2 (Finale)

Francavilla [Qualificato] – Nocerina 1-0 (Finale)

Unipomezia – Ancona [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Dolomiti Bellunesi – Inter U23 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Casertana – Atalanta U23 1-0 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP

Algeria – Sudan 0-0 (Finale)

Iraq – Bahrain 2-1 (Finale)

Giordania – Emirati arabi uniti 2-1 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Rivers United – Kano 1-0 (Finale)

Shooting Stars – Remo Stars 1-0 (Finale)

PERU: LIGA 1 – PLAY OFF

Sporting Cristal – A. Lima 1-1 (Finale)

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Avia Swidnik [Qualificato] – Polonia B. 4-2 (Finale)

Slask – Rakow [Qualificato] 1-2 (Finale)

Piast – Lech [Qualificato] 0-2 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen – St. Mirren 3-3 (Finale)

Celtic – Dundee FC 1-0 (Finale)

Dundee Utd – Rangers 2-2 (Finale)

Falkirk – Motherwell 0-0 (Finale)

Hearts – Kilmarnock 1-1 (Finale)

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Graficar Beograd [Qualificato] – Radnicki Nis 3-0 (Finale)

Vrsac – Vojvodina [Qualificato] 1-2 (Finale)

Sp. Subotica – Zemun [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Buducnost Dobanovci – Stella Rossa Posticipata

Macva [Qualificato] – IMT Novi Beograd 2-1 (Dopo Rigori)

Novi Pazar [Qualificato] – Dubocica 4-3 (Finale)

Borac 1926 – Jedinstvo U. [Qualificato] 1-2 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Mladost – Radnicki 1923 0-2 (Finale)

SPAGNA: COPA DEL REY

CF Talavera [Qualificato] – Malaga 2-1 (Finale)

Cultural Leonesa [Qualificato] – Andorra 4-2 (Finale)

Eldense [Qualificato] – Almeria 2-1 (Finale)

Mirandes – Gijon [Qualificato] 0-2 (Finale)

Murcia [Qualificato] – Cadice 3-2 (Finale)

Antoniano – Villarreal [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Ciudad Cieza – Levante [Qualificato] 0-1 (Finale)

Ourense CF [Qualificato] – Girona 2-1 (Finale)

Pontevedra – Eibar [Qualificato] 0-3 (Finale)

Quintanar del Rey – Elche [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

Reus FCR – Real Sociedad [Qualificato] 0-2 (Finale)

Torrent – Betis [Qualificato] 1-4 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Ath. Bilbao – Real Madrid 0-3 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Suwon Bluewings – Jeju SK 0-1 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Chippa United – Kaizer Chiefs 0-0 (Finale)

Magesi – Sekhukhune 0-1 (Finale)

Orbit College – Durban City 0-3 (Finale)

Siwelele – Mamelodi 1-1 (Finale)

Stellenbosch – Polokwane 1-2 (Finale)

TS Galaxy – Marumo Gallants Posticipata

SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA

Zug – LuzernQualificato 1-4 (Finale)

Rapperswil-Jona – St. GallenQualificato 1-2 (Dopo Rigori)

YverdonQualificato – Lausanne 2-1 (Dopo Suppl.)

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Karacabey Bld. – KocaelisporQualificato 1-2 (Finale)

EyupsporQualificato – Cankaya FK 6-1 (Finale)

IstanbulsporQualificato – Sariyer 6-0 (Finale)

Kahramanmaras – ErzurumsporQualificato 1-3 (Dopo Suppl.)

Muglaspor – BodrumsporQualificato 1-2 (Finale)

Sivasspor – AliagaQualificato 1-3 (Finale)

Erokspor – KaragumrukQualificato 2-5 (Finale)

Beyoglu Yeni CarsiQualificato – Goztepe 1-0 (Finale)

TrabzonsporQualificato – Vanspor FK 2-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Kazincbarcika – Győr 1-3 (Finale)