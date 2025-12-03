Le partite di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025: Napoli-Cagliari e Inter-Venezia

Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 3 dicembre 2025: gli ottavi di Coppa Italia avanzano anche con il match Atalanta-Genoa, copia e incolla per il turno infrasettimanale di Premier e spazio ad un altro super anticipo di Liga

Altro turno intenso di coppa quello che ci prepariamo a vivere quest’oggi mercoledì 3 dicembre. Avanzerà infatti senza soste con altre 3 gare la fase degli ottavi di finale di Coppa Italia, accompagnata anche dalle due manifestazioni minori, ovvero dalla Coppa Italia Serie D e da quella Primavera, chi più avanti e chi invece no. Copia e incolla anche per la Premier League, ma in tema di ultimo turno infrasettimanale del 2025, e per la Liga grazie ad un nuovo anticipo valido per la 19esima giornata seppur originariamente in programma ad inizio del prossimo gennaio. Procediamo con la rassegna.

Indice

Le tre sfide di giornata valide per gli ottavi di Coppa Italia

Dopo la Juve, saranno altre 3 le big di Serie A ad esordire in giornata negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. A rompere gli indugi alle ore 15 ci penserà l’Atalanta, di scena in casa col Genoa per inanellare la terza vittoria di fila della nuova gestione Palladino incluse anche campionato e Champions League. Poi alle 18 sarà il turno del Napoli al Maradona contro il Cagliari, di fatto il terzo incrocio in appena 6 mesi tra le due squadre, considerata la sfida scudetto dello scorso maggio assieme al vincente esordio casalingo azzurro in massima serie di questa stagione. A chiudere il programma ci penserà infine alle 21 lo scontro di San Siro tra un’Inter tornata in quel di Pisa alla vittoria in Serie A e il Venezia, attualmente l’unica formazione di Serie B in gara. Ce la faranno i nerazzurri a rispettare i favori del pronostico?

Le altre gare “italiane”

Restando sempre sull’argomento calcio italiano, si giocheranno anche due recuperi di Serie C, rispettivamente Dolomiti Bellunesi-Inter U23 del Gruppo A e Casertana-Atalanta U23 del Gruppo C, gare della 14esima giornata in programma rispettivamente alle 18.30 e alle 17.30 e rinviate per permettere le convocazioni nelle nazionali da parte di diversi calciatori curiosamente militanti in entrambe le formazioni nerazzurre.

Giornata intensa però anticipavamo anche per la Coppa Italia Serie D, dove alle 14.30 Ancona-Unipomezia, Club Milano-Mestre, Francavilla-Nocerina e Pistoiese-Correggese metteranno in palio le semifinali del torneo. Uno di quelli da percorrere fino in fondo dal momento che le vincitrice acquisterà come premio il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al prossimo campionato di Serie D, oltre ad un sensibile contributo economico.

Poco più indietro invece la Coppa Italia Primavera, con 7 gare valevoli per i 16esimi in agenda tra le 11 e le 14.30: Cesena U19-Napoli U19, Frosinone U19-Cosenza U19, Lazio U19-Bologna U19, Sampdoria U19-Spezia U19, Lecce U19-Empoli U19 ed Atalanta-Virtus Entella.

L’intero programma di Premier League

In via di completamento invece tra le 20.30 e le 21.15 l’ultimo turno infrasettimanale della stagione della Premier League. Protagonista su tutte la capolista Arsenal, determinata a riprendere la propria corsa verso il titolo nel match interno contro il Brentford dopo essere stato bloccato sull’1-1 dal Chelsea nel derby di Londra del week end. Sfida questa costata a sua volta la seconda posizione in classifica ai Blues, i quali dovranno resistere in quel di Leeds anche agli assalti di un Aston Villa tornato di prepotenza nei piani alti e pronto a scendere in campo in trasferta in quel di Brighton. Serenità momentanea ritrovata quindi in casa Liverpool grazie all’affermazione scaccia crisi dello scorso turno sul West Ham, ma adesso si attenderanno conferme anche contro il Sunderland, con Burnley-Crystal Palace e Wolverhampton-Nottingham Forest ad arricchire ulteriormente l’agenda di serata.

Duello senza fine ed esclusione di colpi di scena quindi quello messo in piedi da Barcellona e Real Madrid per la vetta della Liga. Attesa risposta da parte dei Blancos alle 19 in casa dell’Athletic Bilbao, dal momento che i 3 punti permetterebbero di sopravanzare nuovamente i rivali in un gioco fatto di sorpassi e controsorpassi giornata dopo giornata.

In campo si andrà inoltre per gli ottavi di Coppa di Germania, con il Bayern Monaco che, tra le altre, proverà alle 20.45 a conquistare a domicilio contro l’Union Berlino la qualificazione al turno successivo. Discorso simile in Copa del Rey, dove invece saranno Betis, Elche, Levante, Real Sociedad, Girona e Villarreal le uniche squadre di massima divisione spagnola a giocarsi in serata e in gara secca il traguardo dei 16esimi di finale.

COPPA ITALIA

15:00

18:00

21:00

SERIE C

17:30

18:30

COPPA ITALIA SERIE D

14:30

Programma delle partite del 3 dicembre 2025

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Partizani – Bylis 16:30

Teuta – AF Elbasani 16:30

Din. Tirana – Tirana 19:30

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Sturm Graz – Tirol 20:30

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Anversa – St. Truiden 20:30

Cercle Brugge – Gent 20:30

Leuven – Club Brugge 20:30

Royale Union SG – Waregem 20:30

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA – SPAREGGIO

Smorgon – Belshina 11:30

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente – Guabira 00:30

Blooming – Academia del Balompie 20:00

Tomayapo – Oriente Petrolero 23:00

BRASILE: SERIE A BETANO

Gremio – Fluminense 01:30

Bragantino – Vitoria 23:00

Fortaleza – Corinthians 23:00

Juventude – Santos 23:30

BULGARIA: PARVA LIGA

Septemvri Sofia – CSKA 1948 Sofia 12:00

Beroe – Cherno More 14:30

CSKA Sofia – Lok. Plovdiv 17:00

CROAZIA: COPPA DI CROAZIA

Zdralovi – Rijeka 13:00

Varazdin – Osijek 17:00

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Esbjerg – FC Copenhagen 18:00

Viborg – Vejle 20:15

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Kahrabaa Ismailia – Pyramids 19:00

GERMANIA: DFB POKAL

Bochum – Stoccarda 18:00

Friburgo – Darmstadt 18:00

Amburgo – Kiel 20:45

Union Berlino – Bayern 20:45

GRECIA: COPPA DI GRECIA

Ellas Syrou – Olympiakos 12:30

Athens Kallithea – Kavala 14:00

Marko – Levadiakos 14:00

AEL Larissa – Atromitos 15:00

Asteras T. – Ilioupoli 16:00

AEK – OFI Crete 16:30

Panathinaikos – Kifisia 18:30

Aris – PAOK 20:30

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Arsenal – Brentford 20:30

Brighton – Aston Villa 20:30

Burnley – Crystal Palace 20:30

Wolves – Nottingham 20:30

Leeds – Chelsea 21:15

Liverpool – Sunderland 21:15

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Netanya – Ashdod 18:30

Ironi Tiberias – B. Jerusalem 18:45

M. Tel Aviv – H. Haifa 19:00

ITALIA: COPPA ITALIA

Atalanta – Genoa 15:00

Napoli – Cagliari 18:00

Inter – Venezia 21:00

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Cesena U20 – Napoli U20 11:00

Frosinone U20 – Cosenza U19 11:00

Lazio U20 – Bologna U20 11:00

Monza U20 – Udinese U19 11:30

Sampdoria U19 – Spezia U19 11:30

Lecce U20 – Empoli U19 12:00

Atalanta U20 – Entella U19 14:30

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Ancona – Unipomezia 14:30

Club Milano – Mestre 14:30

Francavilla – Nocerina 14:30

Pistoiese – Correggese 14:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Dolomiti Bellunesi – Inter U23 18:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Casertana – Atalanta U23 17:30

MONDO: FIFA ARAB CUP

Algeria – Sudan 13:00

Iraq – Bahrain 15:30

Giordania – Emirati arabi uniti 18:00

NIGERIA: NPFL

Rivers United – Kano 16:00

Shooting Stars – Remo Stars 16:00

PERU: LIGA 1 – PLAY OFF

Sporting Cristal – A. Lima 02:00

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Avia Swidnik – Polonia B. 12:00

Slask – Rakow 17:30

Piast – Lech 20:30

SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen – St. Mirren 20:45

Celtic – Dundee FC 20:45

Dundee Utd – Rangers 20:45

Falkirk – Motherwell 20:45

Hearts – Kilmarnock 20:45

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Graficar Beograd – Radnicki Nis 13:00

Vrsac – Vojvodina 13:00

Sp. Subotica – Zemun 15:30

Buducnost Dobanovci – Stella Rossa 17:00

Macva – IMT Novi Beograd 17:00

Novi Pazar – Dubocica 17:00

Borac 1926 – Jedinstvo U. 19:00

SERBIA: SUPER LIGA

Mladost – Radnicki 1923 0-2 (Da finire) 17:30

SPAGNA: COPA DEL REY

CF Talavera – Malaga 20:00

Cultural Leonesa – Andorra 20:00

Eldense – Almeria 20:00

Mirandes – Gijon 20:00

Murcia – Cadice 20:00

Antoniano – Villarreal 21:00

Ciudad Cieza – Levante 21:00

Ourense CF – Girona 21:00

Pontevedra – Eibar 21:00

Quintanar del Rey – Elche 21:00

Reus FCR – Real Sociedad 21:00

Torrent – Betis 21:00

SPAGNA: LALIGA

Ath. Bilbao – Real Madrid 19:00

SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Suwon Bluewings – Jeju SK 11:00

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Chippa United – Kaizer Chiefs 18:30

Magesi – Sekhukhune 18:30

Orbit College – Durban City 18:30

Siwelele – Mamelodi 18:30

Stellenbosch – Polokwane 18:30

TS Galaxy – Marumo Gallants 18:30

SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA

Zug – Luzern 20:00

Rapperswil-Jona – St. Gallen 20:15

Yverdon – Lausanne 20:30

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Karacabey Bld. – Kocaelispor 11:00

Eyupspor – Cankaya FK 11:30

Istanbulspor – Sariyer 11:30

Kahramanmaras – Erzurumspor 11:30

Muglaspor – Bodrumspor 11:30

Sivasspor – Aliaga 11:30

Erokspor – Karagumruk 13:30

Beyoglu Yeni Carsi – Goztepe 16:00

Trabzonspor – Vanspor FK 18:30

UNGHERIA: NB I.

Kazincbarcika – Győr 18:00