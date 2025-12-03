Napoli-Cagliari 2-1 dcr: azzurri ai quarti di Coppa Italia

Diretta Napoli-Cagliari di mercoledì 3 dicembre 2025: successo ai rigori 10-9 dopo il botta e risposta tra Lucca ed Esposito nei tempi regolamentari

NAPOLI – Al Diego Armando Maradona, il Napoli di Antonio Conte ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026 battendo il Cagliari ai calci di rigore. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, la sfida si è decisa dal dischetto con una lunga serie di tiri che ha premiato gli azzurri.

Cronaca della partita Il Napoli parte forte e trova il vantaggio al 28’ del primo tempo con Lorenzo Lucca, bravo a finalizzare un’azione costruita da Vergara. Nella ripresa il Cagliari reagisce e al 22’ pareggia con Sebastiano Esposito, che sfrutta un inserimento centrale e batte Milinkovic-Savic. La partita resta equilibrata fino al termine dei 90 minuti, con occasioni da entrambe le parti: McTominay sfiora il gol per il Napoli, mentre Caprile salva i sardi in più di un’occasione. Si va così ai calci di rigore: una sequenza lunghissima e carica di tensione. Dopo i centri di Politano, McTominay, Lang e Hojlund, il Napoli sbaglia con David Neres, ma riesce a rimanere in corsa grazie alle trasformazioni di Elmas, Milinkovic-Savic, Spinazzola, Juan Jesus e infine Buongiorno, che firma il penalty decisivo. Per il Cagliari, fatali gli errori di Felici e soprattutto di Luvumbo, che consegna la qualificazione agli azzurri.

Tabellino

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Beukema S., Juan Jesus, Olivera M. (dal 29′ st Lang N.), Mazzocchi P. (dal 23′ st Buongiorno A.), Vergara A. (dal 29′ st David Neres), Elmas E., Spinazzola L., Politano M., Lucca L. (dal 23′ st Hojlund R.), Ambrosino G. (dal 15′ st McTominay S.). A disposizione: Buongiorno A., Contini N., David Neres, Di Lorenzo G., Ferrante M., Hojlund R., Lang N., Lobotka S., McTominay S., Rrahmani A. Allenatore: Conte A..

CAGLIARI: Caprile E., Di Pardo A., Luperto S., Rodriguez J. (dal 16′ st Idrissi R.), Obert A., Deiola A. (dal 40′ st Felici M.), Adopo M., Luvumbo Z., Kilicsoy S. (dal 10′ st Prati M.), Gaetano G. (dal 10′ st Esposito Se.), Pavoletti L. (dal 10′ st Borrelli G.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Esposito Se., Felici M., Grandu N., Idrissi R., Liteta J., Pintus N., Prati M., Radunovic B., Rog M., Sulev I., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..

Reti: al 28′ pt Lucca L. (Napoli) al 22′ st Esposito Se. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 22′ pt Luperto S. (Cagliari), al 35′ st Prati M. (Cagliari).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Sequenza rigori: [1] Politano M. gol (Napoli), [2] McTominay S. gol (Napoli), [3] Lang N. gol (Napoli), [4] Hojlund R. gol (Napoli), [5] David Neres fallito (Napoli), [6] Elmas E. gol (Napoli), [7] Milinkovic-Savic V. gol (Napoli), [8] Spinazzola L. gol (Napoli), [9] Juan Jesus gol (Napoli), [10] Buongiorno A. gol (Napoli) [1] Obert A. gol (Cagliari), [2] Borrelli G. gol (Cagliari), [3] Prati M. gol (Cagliari), [4] Felici M. fallito (Cagliari), [5] Esposito Se. gol (Cagliari), [6] Luperto S. gol (Cagliari), [7] Adopo M. gol (Cagliari), [8] Idrissi R. gol (Cagliari), [9] Di Pardo A. gol (Cagliari), [10] Luvumbo Z. fallito (Cagliari).

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.

Difensori: Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert.

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta, Grandu, Sulev.

Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Esposito.

Le parole di Fabio Pisacane

“Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90’, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più”.

Presentazione del match

Mercoledì 3 dicembre 2025 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Cagliari, ottavo di finale della Coppa Italia 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 18. Da una parte, la formazione campione d’Italia in carica guidata da Antonio Conte reduce dalla terza vittoria consecutiva in gare ufficiali strappata sul campo della Roma (0-1).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che non vincono ormai da due mesi (dal match di Coppa Italia giocato e vinto 4-1 con il Frosinone) e vengono dal quinto ko nelle ultime nove partite. I partenopei, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti in questa stagione e non hanno mai perso nel 2025 con l’ultimo ko casalingo risalente allo scorso dicembre 2024 contro la Lazio (0-1), vanno a caccia della terza vittoria interna consecutiva per proseguire il proprio cammino in Coppa Italia. I sardi, invece, che hanno perso soltanto due delle ultime cinque trasferte, cercano un vero e proprio colpaccio per staccare il pass ai quarti a distanza di oltre vent’anni dall’ultima volta (era la stagione 2004-2005).

Il bilancio storico dei precedenti in terra sarda sorride al Napoli: 42 vittorie, 34 pareggi e 14 sconfitte. Negli ultimi quindici anni, gli azzurri sono usciti battuti una sola volta dal Cagliari su 29 partite giocate in tutte le competizioni (nel 2019): il bilancio racconta di 20 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta in Serie A. L’ultimo incrocio in Coppa Italia tra le due compagini risale all’epoca di Maradona, stagione 1986-1987: era una semifinale chiusa con una doppia vittoria azzurra. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Vito Mastrodonato di Molfetta. Quarto ufficiale: Federico La Penna di Roma 1. Al VAR Giacomo Camplone di Lanciano assistito da Simone Sozza di Seregno.

QUI NAPOLI – A protezione di Milinkovic-Savic ci saranno Beukema, Juan Jesus e Mathias Olivera. Sulle corsie esterne agiranno Mazzocchi e Spinazzola con Vergara ed Elmas in mezzo al campo. Davanti spazio al tridente offensivo composto da Politano, Lucca e Ambrosino.

QUI CAGLIARI – Tra i pali Caprile con Obert Juan Rodriguez e Luperto a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Idrissi e Zappa con Liteta, Prati e Gaetano in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo composto da Felici e Kilicsoy.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Obert, Juan Rodriguez, Luperto; Idrissi, Liteta, Prati, Gaetano, Zappa; Felici, Kilcsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Cagliari, ottavo di finale della Coppa Italia, sarà visibile in diretta e in esclusiva in chiaro su Italia Uno.