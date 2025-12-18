Due giornate di squalifica a Basic, una per Heggem, Zaccagni, Belghali, Frese, Gaspar, Koopmeiners, Payero e Thorstvedt
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Parma, Roma, Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria.
Ammenda di € 4000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
- BASIC Toma (Lazio): per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l’avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- HEGGEM Torbjørn Lysaker (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
- ZACCAGNI Mattia (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BELGHALI Rafik (Hellas Verona): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- FRESE Martin Sonder (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- GASPAR Kialonda (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- KOOPMEINERS Teun (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PAYERO Martin Ismael (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- BARELLA Nicolò (Inter)
- DE SILVESTRI Lorenzo (Bologna)
PRIMA SANZIONE
- SABELLI Stefano (Genoa)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)
- NÚÑEZ GESTOSO Unai (Hellas Verona)
- VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- AKANJI Manuel (Inter)
- EKHATOR Osayuki Jeff (Genoa)
- GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)
- PAZ MARTINEZ Nicolas (Como)
- TUTU ADDAI Jarden (Como)
- ZANIOLO Nicolò (Udinese)
SECONDA SANZIONE
- ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona)
- BARBIERI Tommaso (Cremonese)
- BISSECK Yann Aurel (Inter)
- CALABRESI Arturo (Pisa)
- EL SHAARAWY Stephan (Roma)
- ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma)
- FADERA Alieu (Sassuolo)
- MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce)
- PEDERSEN Marcus Holmgren (Torino)
- VALERI Emanuele (Parma)
PRIMA SANZIONE
- CANCELLIERI Matteo (Lazio)
- KAKARI Ibrahim Sulemana (Bologna)
- LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan)
- NIASSE Cheikh Ahmet Tidian (Hellas Verona)
- RODRÍGUEZ CAMEJO Juan Martin (Cagliari)
- PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MANCINI Gianluca (Roma)
- RAMON NAVEROS Jacobo (Como)
- AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- GAETANO Gianluca (Cagliari)
PRIMA SANZIONE
- BERNASCONI Lorenzo (Atalanta)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GUINDOS LOPEZ Daniel (Como): per avere, al termine, della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
- PEREZ CASTILLO Diego (Como): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
- ZANETTI Paolo (Hellas Verona): doppia ammonizione.
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
- FÀBREGAS SOLER Francesc (Como): già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al
termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio
nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria.
d) PREPARATORI ATLETICI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- PICONE Gaspare (Genoa)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.