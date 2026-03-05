  1. Home
Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 27° giornata

Una giornata di squalifica per Pinamonti del Sassuolo, Freuler del Bologna, Parisi della Fiorentina, Terracciano della Cremonese, Valenti del Parma e Wesley della Roma

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Hellas Verona, Inter, Milan, Parma, Pisa e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • PINAMONTI Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • PARISI Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
  • TERRACCIANO Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
  • VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

  • MATIĆ Nemanja (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna)

SECONDA SANZIONE

  • DOSSENA Alberto (Cagliari)
  • ELMAS Eljif (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

  • MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
  • PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

  • NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)
  • OBERT Adam (Cagliari)

SETTIMA SANZIONE

  • RANIERI Luca (Fiorentina)
  • VLAŠIĆ Nikola (Torino)

SESTA SANZIONE

  • AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona)
  • BANDA Lameck (Lecce)
  • CALHANOGLU Hakan (Inter)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma)

TERZA SANZIONE

  • BERNASCONI Lorenzo (Atalanta)
  • GINEITIS Gvidas (Torino)
  • MALEH Youssef (Cremonese)
  • MKHITARYAN Henrikh (Inter)
  • RODRÍGUEZ CAMEJO Juan Martin (Cagliari)
  • TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino)
  • ZALEWSKI Nicola (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

  • IDZES Jay Noah (Sassuolo)
  • KAKARI Ibrahim Sulemana (Cagliari)
  • VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)
  • VERGARA Antonio (Napoli)

PRIMA SANZIONE

  • HARROUI Abderrahman (Hellas Verona)
  • KULENOVIĆ Sandro (Torino)
  • RUGANI Daniele (Fiorentina)
  • SUSLOV Tomas (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

  • EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

PRIMA SANZIONE

  • LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Napoli)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • FIRICANO Stefano (Bologna): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
  • MANCINI Emanuele (Genoa): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi della panchina aggiuntiva, rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria.

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • GROSSO Fabio (Sassuolo)
  • PALLADINO Raffaele (Atalanta)

TERZA SANZIONE

  • CONTE Antonio (Napoli)

PRIMA SANZIONE

  • SAMMARCO Paolo (Hellas Verona)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.