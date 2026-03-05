Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 27° giornata

Una giornata di squalifica per Pinamonti del Sassuolo, Freuler del Bologna, Parisi della Fiorentina, Terracciano della Cremonese, Valenti del Parma e Wesley della Roma

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Hellas Verona, Inter, Milan, Parma, Pisa e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PINAMONTI Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PARISI Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TERRACCIANO Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MATIĆ Nemanja (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna)

SECONDA SANZIONE

DOSSENA Alberto (Cagliari)

ELMAS Eljif (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)

PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)

OBERT Adam (Cagliari)

SETTIMA SANZIONE

RANIERI Luca (Fiorentina)

VLAŠIĆ Nikola (Torino)

SESTA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona)

BANDA Lameck (Lecce)

CALHANOGLU Hakan (Inter)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma)

TERZA SANZIONE

BERNASCONI Lorenzo (Atalanta)

GINEITIS Gvidas (Torino)

MALEH Youssef (Cremonese)

MKHITARYAN Henrikh (Inter)

RODRÍGUEZ CAMEJO Juan Martin (Cagliari)

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino)

ZALEWSKI Nicola (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

IDZES Jay Noah (Sassuolo)

KAKARI Ibrahim Sulemana (Cagliari)

VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)

VERGARA Antonio (Napoli)

PRIMA SANZIONE

HARROUI Abderrahman (Hellas Verona)

KULENOVIĆ Sandro (Torino)

RUGANI Daniele (Fiorentina)

SUSLOV Tomas (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

PRIMA SANZIONE

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Napoli)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIRICANO Stefano (Bologna): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MANCINI Emanuele (Genoa): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi della panchina aggiuntiva, rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria.

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GROSSO Fabio (Sassuolo)

PALLADINO Raffaele (Atalanta)

TERZA SANZIONE

CONTE Antonio (Napoli)

PRIMA SANZIONE

SAMMARCO Paolo (Hellas Verona)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.