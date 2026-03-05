Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 27° giornata

Una giornata di squalifica per Pinamonti del Sassuolo, Freuler del Bologna, Parisi della Fiorentina, Terracciano della Cremonese, Valenti del Parma e Wesley della Roma
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Hellas Verona, Inter, Milan, Parma, Pisa e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- PINAMONTI Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PARISI Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- TERRACCIANO Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- MATIĆ Nemanja (Sassuolo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna)
SECONDA SANZIONE
- DOSSENA Alberto (Cagliari)
- ELMAS Eljif (Napoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
- PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)
- OBERT Adam (Cagliari)
SETTIMA SANZIONE
- RANIERI Luca (Fiorentina)
- VLAŠIĆ Nikola (Torino)
SESTA SANZIONE
- AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona)
- BANDA Lameck (Lecce)
- CALHANOGLU Hakan (Inter)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma)
TERZA SANZIONE
- BERNASCONI Lorenzo (Atalanta)
- GINEITIS Gvidas (Torino)
- MALEH Youssef (Cremonese)
- MKHITARYAN Henrikh (Inter)
- RODRÍGUEZ CAMEJO Juan Martin (Cagliari)
- TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino)
- ZALEWSKI Nicola (Atalanta)
SECONDA SANZIONE
- IDZES Jay Noah (Sassuolo)
- KAKARI Ibrahim Sulemana (Cagliari)
- VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)
- VERGARA Antonio (Napoli)
PRIMA SANZIONE
- HARROUI Abderrahman (Hellas Verona)
- KULENOVIĆ Sandro (Torino)
- RUGANI Daniele (Fiorentina)
- SUSLOV Tomas (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)
PRIMA SANZIONE
- LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Napoli)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- FIRICANO Stefano (Bologna): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- MANCINI Emanuele (Genoa): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi della panchina aggiuntiva, rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria.
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- GROSSO Fabio (Sassuolo)
- PALLADINO Raffaele (Atalanta)
TERZA SANZIONE
- CONTE Antonio (Napoli)
PRIMA SANZIONE
- SAMMARCO Paolo (Hellas Verona)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.