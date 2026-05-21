Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 37° giornata

Una giornata per Rovella, Wesley, Ranieri, Caracciolo, Vithina, Gagliardini, Kamara, Maripan, Bremer, Taylor e Nuno Tavares

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 maggio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Genoa, Inter, Lecce, Pisa e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sei minuti; per avere, inoltre, lanciato due monete che colpivano un Assistente alla schiena e a un braccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e un fumogeno e una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere, al 24° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ROVELLA Nicolò (Lazio): per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze.

VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RANIERI Luca (Fiorentina): per avere, al 27° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, rivolto una critica irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio Aldo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CARVALHO DE OLIVEIRA Vitor Manuel (Genoa): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KAMARA Hassane (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

VALENTINI Nicolas (Hellas Verona)

TERZA SANZIONE

PAŠALIĆ Mario (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina)

UNDICESIMA SANZIONE

RAMON NAVEROS Jacobo (Como)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)

RAMADANI Ylber (Lecce)

OTTAVA SANZIONE

BARBIERI Tommaso (Cremonese)

SETTIMA SANZIONE

MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo)

TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)

SESTA SANZIONE

COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BONAZZOLI Federico (Cremonese)

EL SHAARAWY Stephan (Roma)

GABBIA Matteo (Milan)

GRASSI Alberto (Cremonese)

TERZA SANZIONE

GALLO Antonino (Lecce)

MORENO PEREZ Alberto (Como)

RICCI Samuele (Milan)

SECONDA SANZIONE

POBEGA Tommaso (Bologna)

PRIMA SANZIONE

BIJLOW Justin (Genoa)

DE ALMEIDA SANTOS Alisson (Napoli)

HARRISON Jack David (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HERMOSO CANSECO Mario (Roma)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CALABRESI Arturo (Pisa)

SESTA SANZIONE

CANCELLIERI Matteo (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)

TERZA SANZIONE

ELMAS Eljif (Napoli)

PRIMA SANZIONE

MENDY Paul (Cagliari)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

DEL ROSSO Fabrizio (Lecce): per essere, al 51° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco, strattonando con atteggiamento aggressivo un calciatore della squadra avversaria.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.