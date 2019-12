Squalificati in Serie A dopo la 14° giornata: ecco quali

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

SOCIETÁ

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Brescia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre oggetti (due accendini e un residuo di bengala), due dei quali indirizzati verso calciatori della squadra avversaria, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EDERA Simone (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUNTER Koray (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversa-rio; già diffidato (Quinta sanzione).

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROSSETTINI Luca (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DONNARUMMA Gianluigi (Milan)

IACOPONI Simone (Parma)

POLI Andrea (Bologna)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BENNACER Ismael (Milan)

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)

CIONEK THIAGO Rangel (Spal)

DOS SANTOS Igor Julio (Spal)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMRABAT Sofyan (Hellas Verona)

D’AMBROSIO Danilo (Internazionale)

DENSWIL Stefano (Bologna)

MANCINI Gianluca (Roma)

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)

PETRICCIONE Jacopo (Lecce)

PJANIC Miralem (Juventus)

TERZA SANZIONE

DURICIC Filip (Sassuolo)

RISPOLI Andrea (Lecce)

TOLJAN Jeremy Isaiah R (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Genoa)

BASELLI Daniele (Torino)

CASTAGNE Timothy (Atalanta)

DESTRO Mattia (Bologna)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

EKONG William Paul (Udinese)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

MULDUR Mert (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona)

DIAWARA Amadou (Roma)

FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari)

MURGIA Alessandro (Spal)

STURARO Stefano (Genoa)

TORREGROSSA Ernesto (Brescia)

VALDIFIORI Mirko (Spal)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

COLLEY Omar (Sampdoria)

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

CERRI Alberto (Cagliari)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

ALLENATORI

AMMONITI

TERZA SANZIONE