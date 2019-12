La 15ma giornata si apre il 6 dicembre 2019 con il big match Inter – Roma. In evidenza anche alcune sfide in Bundesliga e Ligue 1

Venerdì 6 dicembre all’insegna dei principali campionati italiani e di un anticipo di grande interesse come Inter – Roma. Assieme al turno casalingo del Benevento con il Trapani seguiremo anche con l’ausilio della nostra webcronaca. Si giocano gli anticipi anche nei principali campionati europei come in Germania e Francia. Prima di entrare nel dettaglio per vedere tutti i principali risultati del giorno in diretta, spazio a chi ha già giocato. Partiamo dalla Lega Messico con il 2-0 casalingo del Monarcas sul Club America mentre in Nicaragua finisce senza reti tra Esteli e Diriangen. In Uruguay colpi esterni per Progreso (4-2 sul Defensor Sp.) e del Nacional (3-0 sulla Juventud), in casa ci vince 2-1 il Penarol sul Cerro Largo. In A-League australiana vince fuoricasa 3-0 il Perth Glory sul Melbourne City mentre nella I-League indiana 1-0 del Neroca sull’Aizawl.

PARTITE IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Messico - Inghilterra 1-0



17:00 Spagna - Russia



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Semifinali



00:30 Brasile - Paraguay 2-0



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



20:00 Al-Ahly - Al-Hilal Omdurman



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



17:00 AS Vita Club - Raja Casablanca



20:00 Espérance de Tunis - JS Kabylie



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Melbourne City FC - Perth Glory 0-3



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:30



San José - Oriente Petrolero 3-1

Blooming - Jorge Wilstermann 0-3



Brasile > Série A 2019



00:00 Flamengo RJ - Avaí FC 6-1



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



16:00 Tsarsko Selo Sofia - Etar Veliko Tarnovo



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Paphos FC - Nea Salamina



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 Dinamo Zagabria - NK Varaždin ŠN



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 Hobro IK - AC Horsens



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Qualificazioni



02:15 Águila - Sonsonate FC 1-0



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00 Lille OSC - Stade Brest



20:45 Nîmes Olympique - Olympique Lyon



Francia > National 2019/2020



20:00 SC Toulon - US Boulogne



Galles > Welsh Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:45 Colwyn Bay FC - Airbus UK



21:00 Carmarthen Town - Ammanford AFC



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Eintracht Francoforte - Hertha Berlino



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



Amburgo - 1. FC Heidenheim 1846

Arminia Bielefeld - Karlsruher SC



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Chemnitzer FC - FSV Zwickau



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



19:15 Bayern München - SC Freiburg



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Lynx FC - College 1975 FC



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Levadiakos - Ergotelis



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Pusamania Borneo - TIRA-Persikabo 4-1



12:30



PS Barito Putera - Semen Padang 0-1 *

Kalteng Putra FC - Madura United FC 1-3 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Millwall FC - Nottingham Forest



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



13:00 Tottenham Hotspur U23 - Liverpool FC U23



20:00



Arsenal FC U23 - Blackburn Rovers U23

Southampton FC U23 - Manchester City U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



20:00 Fulham FC U23 - West Ham United U23



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Inter - Roma



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Benevento - Trapani



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



14:30 Cittadella - US Cremonese



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



MVV - FC Utrecht (J)

FC Eindhoven - FC Volendam

FC Den Bosch - De Graafschap

SBV Excelsior - NEC Nijmegen

FC Dordrecht - SC Cambuur

Almere City FC - TOP Oss

SC Telstar - NAC Breda

Go Ahead Eagles - Jong PSV



Romania > Liga 1 2019/2020



19:30 Steaua Bucureşti - Gaz Metan Mediaş



Russia > Premier Liga 2019/2020



17:30



Zenit St. Petersburg - Dinamo Mosca

Arsenal Tula - Lokomotiv Moskva



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 Villarreal CF - Atlético Madrid



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 Albacete - Extremadura UD 1-1



16:00 Racing Santander - CF Fuenlabrada



18:30 AD Alcorcón - Real Oviedo



21:00 Málaga CF - CD Tenerife



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



17:00 Marino de Luanco - Sporting Gijón B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00 CD Izarra - UD Logroñés



16:00



CD Alavés B - Arenas de Getxo

Unionistas CF - Real Valladolid B



17:00 Haro Deportivo - CA Osasuna B



17:30



CD Leonesa - Salamanca CF UDS

SD Leioa - Athletic Bilbao B



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



19:00 SuperSport United - Highlands Park



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



00:30



Defensor Sporting - Progreso 2-4

Juventud - Nacional 0-3

Peñarol - Cerro Largo 2-1