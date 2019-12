Due giornate di squalifica a Balkovec dell’Empoli, una per Camporese del Pordenone, Golemic del Crotone, Maggiore dello Spezia, Calo della Juve Stavia e Jaroszynski della Salernitana

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco, generando un clima di tensione tra i calciatori.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno si giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CITTADELLA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BALKOVEC Jure (Empoli): per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Pordenone): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MAGGIORE Giulio (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALO Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra. PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

SETTIMA SANZIONE

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

SESTA SANZIONE

IORI Manuel (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BIRINDELLI Samuele (Pisa)

DI CHIARA Gian Luca (Perugia)

DI TACCHIO Francesco (Salernitana)

GONNELLI Lorenzo (Livorno)

KRAGL Oliver (Benevento)

MALLAMO Alessandro (Juve Stabia)

MIGLIORE Francesco (Cremonese)

TROIANO Michele (Ascoli)

TERZA SANZIONE

BUSELLATO Massimiliano (Pescara)

CODA Massimo (Benevento)

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella)

MASTINU Giuseppe (Spezia)

MUSTACCHIO Mattia (Crotone)

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella)

VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona)

VESELI Frederic (Empoli)

SECONDA SANZIONE

BARBERIS Andrea (Crotone)

CERAVOLO Giovanni Fabio (Cremonese)

FABBRO Michael (Pisa)

MORGANELLA Michel (Livorno)

RICCI Giacomo (Juve Stabia)

VERNA Luca (Pisa)

PRIMA SANZIONE

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani) BRLEK Petar (Ascoli)

BUCHEL Marcel (Juve Stabia)

FRARE Domenico (Cittadella)

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani)

INGROSSO Gianmarco (Pisa)

MCINTOSH BUFFONGE Darren Raekwon (Spezia)

NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone)

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GUCHER Robert (Pisa)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FORTE Francesco (Juve Stabia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

COLPANI Andrea (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

DE MIGUEL Rodriguez (Chievo Verona)

LOMBARDI Cristiano (Salernitana)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

ROSAFIO Marco (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

SAU Marco (Benevento)

SCUFFET Simone (Spezia)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

ODDO Massimo (Perugia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo ad un Assistente un’espressione gravemente irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MANDELLI Davide (Chievo Verona): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AVALLONE Salvatore (Salernitana)

AMMENDA DI € 5.000,00