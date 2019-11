Diretta Stella Rossa – Bayern Monaco: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Stella Rossa – Bayern Monaco del 26 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

BELGRADO – Martedì 26 novembre si gioca Stella Rossa – Bayern Monaco, incontro valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21:00. I padroni di casa cercano una vittoria disperata (nella speranza di una sconfitta per il Tottenham contro l’Olimpyakos) per continuare a inseguire il sogno Champions league, e nel peggiore dei casi di consolidare il terzo posto per avere accesso all’Europa league. Il Bayern Monaco è invece a punteggio pieno nel girone e con un’altra vittoria consoliderebbe il primo posto matematicamente ed accederà agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Stella Rossa – Bayern Monaco



Lo Stella Rossa proverà a sfruttare il fattore campo e scenderà probabilmente con il 4-4-2 affidandosi a Vukanović e Pavkov come prime punte ed a Gobeljić, Milunović, Degenek e Jander in difesa, con Borjan a difendere i pali. Gli ospiti entreranno in campo con un probabile 4-3-2-1 con Neuer in porta, Pavard e Alaba come terzini, Coman e Muller come trequartisti a dare sostwegno all’unica punta Lewandoski (in gol in tutte le partite di Champions league in questa stagione).

Stella Rossa (4-4-2): Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Jander; Cañas, Jovančić, García, Marin; Vukanović, Pavkov.

Bayern Monaco (4-3-2-1): Neuer; Pavard, Kimmich, J.Martinez, Alaba; Alcantara, Tolisso, Coutinho; Coman, Muller; Lewandowski.