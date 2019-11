Diretta Tottenham – Olympiacos: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Tottenham – Olympiacos del 26 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

LONDRA – Martedì 26 novembre si gioca Tottenham – Olympiacos, incontro valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21:00. I padroni di casa con una vittoria si garantirebbero l’accesso agli ottavi di finale, sarebbero sicuri del passaggio anche con una sconfitta dello Stella Rossa contro il Bayern Monaco, ma i londinesi, freschi di nuovo allenatore (Mourinho) di certo non vorranno sfigurare e portare a casa i 3 punti. I greci sono primi nel proprio campionato, ma ultimi nel girone B a 1 punto e necessitano di 3 punti per insidiare il terzo posto (che garantirebbe l’accesso in Europa League) a discapito dello Stella Rossa, squadra contro il quale ci sarà lo scontro diretto nell’ultima giornata di Champions League.

Le probabili formazioni di Tottenham – Olympiacos



Il Tottenham dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Kane al centro dell’attacco e alle sue spalle, sulla linea dei trequartisti, Son, Alli e Lucas Moura. A centrocampo dovrebbero esserci Winks e Ndombele, ancora panchina per Eriksen (in scadenza di contratto). L’Olympiacos di Martins dovrebbe affidarsi al 4-4-2, la coppia d’attacco sarà formata da Podence e Guerrero, sulle fascie ci saranno Valbuena e Guilherme. In mezzo al campo, invece, ci dovrebbero essere Bouchalakis e Masouras.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Ndombele; Lucas, Alli, Son; Kane.

Olympiacos (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Meriah, Cissé, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena; Podence, Guerrero.