Stella Rossa – Napoli 0-0 LIVE: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Stella Rossa – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata del Gruppo C di Champions League

BELGRADO – Questa sera alle ore 21 si giocherà Stella Rossa – Napoli, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo C della Champions League 2018/2019.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

STELLA ROSSA-NAPOLI IN DIRETTA 44' Occasione Napoli con Zielinski che imbecca un'altra volta Milik ma il mancino dall'attaccante polacco viene parato da Borjan. 42' Non ha mai smesso di cantare la tifoseria della Stella Rossa, davvero impressionante il volume dello stadio Marakana. 40' Ultimi cinque minuti di gioco di questa prima frazione, sempre 0-0 con il Napoli che non riesce a sbloccarla. Intanto il Liverpool sta vincendo 2-0 col PSG. 37' Ammonito Krstisic. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 33' Fase di stallo del match, il Napoli continua a fare tantissimo possesso. 30' Mezz'ora di gioco al Marakana, sempre 0-0 tra Stella Rossa e Napoli ma meglio la squadra di Ancelotti che ha sfiorato un paio di volte il vantaggio. 29' Napoli ad un passo dal vantaggio con Milik che, lanciato da Zielinski, calcia col destro ma Borjan dice di no. 29' Chance per il Napoli con Fabian Ruiz che ci prova da fuori ma Borjan non ha problemi a bloccare la sfera. 27' Il pubblico prova a spingere la squadra bianco-rossa che vive di fiammate ma, fino ad ora, il Napoli non ha mai rischiato nulla. 25' La compagine partenopea continua a tessere la tela mentre i serbi difendono ad oltranza. 23' Metà della prima frazione di gioco. 21' Sta alzando i giri del motore il Napoli mentre i padroni di casa hanno superato soltanto due volte la metà campo in questi primi venti minuti. 19' Napoli ad un passo dal vantaggio con Insigne che scarica, dai 25 metri, un missile terra-aria ma il suo destro si stampa sul montante. 18' Primo giallo della partita, se lo becca Allan. 17' Sempre 0-0 nell'altro match del Gruppo C, Liverpool-PSG. 15' Primo quarto d'ora del match che è andato via, sempre 0-0 tra Stella Rossa e Napoli. 14' Primo tiro in porta del match ed è del Napoli con Insigne che prova da fuori ma l'estremo difensore della Stella Rossa para in due tempi. 12' Il canovaccio tattico del match è chiaro con il Napoli che attacca e la Stella Rossa a difendere aspettando i contropiedi. 10' Primi dieci minuti di gioco, stenta a decollare il match ma buon Napoli fino a questo momento. 7' Lungo possesso della squadra di Ancelotti che sta giocando col baricentro abbastanza alto. 5' Calcia Insigne ma la compagine serba allontana in qualche modo. 5' Punizione da buona posizione per i partenopei che stanno facendo la partita. 3' Le due compagini si stanno studiando in questo avvio, atmosfera pazzesca al Marakana. 1' PARTITI! E' cominciata Stella Rossa-Napoli! 20.57 Le squadre sono in campo, tra poco comincerà il match. 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.32 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.25 Dall’altra parte, invece, c’è la formazione partenopea che è reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina grazie al gol decisivo messo a segno da Insigne. In classifica la formazione di Ancelotti occupa la seconda posizione con 9 punti in coabitazione con la sorprendente SPAL. 20.15 Da una parte c’è la compagine serba che è riuscita a qualificarsi superando il Salisburgo pareggiando 2-2 nella partita di ritorno, l’andata si era conclusa sul risultato di 0-0. 20.01 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Stella Rossa con Jonathan, Ebecilio e Marin a supporto di Boakye mentre il Napoli risponde col 4-4-2 con Milik ed Insigne a comporre il tandem offensivo. 19.55 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Stella Rossa-Napoli, incontro valevole per la prima giornata dle Gruppo C di Champions League. IL TABELLINO STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krsticic, Causic; Jonathan, Ebecilio, Marin; Boayke. Allenatore: Milojević NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti RETI: AMMONIZIONI: Allan (N), Krstisic (S) ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Marakana

Presentazione della partita

Da una parte c’è la compagine serba che è riuscita a qualificarsi superando il Salisburgo pareggiando 2-2 nella partita di ritorno, l’andata si era conclusa sul risultato di 0-0. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione partenopea che è reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina grazie al gol decisivo messo a segno da Insigne. In classifica la formazione di Ancelotti occupa la seconda posizione con 9 punti in coabitazione con la sorprendente SPAL.

QUI STELLA ROSSA – La compagine serba dovrebbe andare in campo col 4-2-3-1 con Borjan tra i pali, pacchetto arretrato composto da Rodic e Stojkovic sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Degenek e Savic. A centrocampo Krstisic e Jovcic in cabina di regia mentre davanti Radonijc, Jovancic e Milic a supporto dell’unica punta Ben.

QUI NAPOLI – Idee chiare per Ancelotti che manderà in campo i suoi col 4-3-3 con Ospina in porta, reparto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Hamsik in cabina di regia con Allan e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Callejon, Milik ed Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

Stella Rossa – Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252: match in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni di Stella Rossa – Napoli

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Rodic, Degenek, Savic, Stojkovic, Krstisic, Jovcic, Radonijc, Jovancic, Milic, Ben. Allenatore: Milojevic

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Marakana

ARBITRO: Szymon Marciniak