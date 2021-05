Sudtirol – Avellino: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sudtirol – Avellino del 2 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno del secondo turno dei play-off di Serie C

BOLZANO – Mercoledì 2 giugno alle ore 17.30 andrà in scena Sudtirol – Avellino, incontro valido per il ritorno del secondo turno dei play-off di Serie C 2020/2021. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore della squadra campana. Da una parte, dunque, c’è la squadra di Vecchi che deve vincere con due gol di scarto per passare il turno. Dall’altra parte troviamo la squadra di Braglia che deve difendere il prezioso vantaggio maturato all’andata per staccare il pass per il turno successivo. La vincente di questo confronto giocherà contro una tra Padova e Renate in semifinale.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI SUDTIROL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Poluzzi in porta, pacchetto difensivo composto da Morelli e Fabbri sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Curti e Vinetot. A centrocampo Greco in cabina di regia con Tait e Fischnaller mezze ali mentre davanti spazio a Casiraghi e Voltana alle spalle di Odogwu.

QUI AVELLINO – Braglia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Forte tra i pali, reparto arretrato formato da Laezza, Dossena e Illanes. A centrocampo Aloi in cabina di regia con Carriero e D’Angelo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ciancio e Tito. In attacco tandem offensivo composto da Maniero e Fella.

Le probabili formazioni di Sudtirol – Avellino

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curti, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco, Fischnaller; Casiraghi, Voltan, Odogwu. Allenatore: Vecchi

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. Allenatore: Braglia

STADIO: Stadio Druso

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sudtirol – Avellino, valido per il ritorno del secondo turno dei play-off di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports.