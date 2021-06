Padova – Renate 1-3: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Padova – Renate del 2 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno del secondo turno dei play-off di Serie C

PADOVA – Oggi pomeriggio, mercoledì 2 giugno, alle ore 17.30 si giocherà Padova – Renate, incontro valido per il ritorno del secondo turno dei play-off di Serie C 2020/2021. Si riparte dal 3-1 dell’andata in favore della squadra veneta.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE: CALCIO PADOVA-RENATE 1-3 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio, è terminato l’incontro tra Calcio Padova e Renate con il risultato di 1 a 3. Calciomagazine vi ringrazia per l'attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri 81' Gol per Calcio Padova, in gol Ronaldo! Il punteggio è di 1 a 3 66' La palla termina in rete! Giuseppe Giovinco! Cambia il punteggio che adesso è di 0 a 3 56' Rete per Renate con Elvis Kabashi che realizza. Adesso siamo sul risultato di 0 a 2 49' Francesco Galuppini in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 0 a 1 46' Al via il secondo tempo di Calcio Padova-Renate. Vediamo se cambierà qualcosa in campo PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Calcio Padova e Renate. Il parziale è di 1 a 3. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo 1' Ci siamo, parte l'incontro tra Calcio Padova e Renate!



Ben trovati alla diretta di Calcio Padova - Renate, squadre in campo pronte all'inizio del match CALCIO PADOVA:. A disposizione:. Allenatore: Andrea Mandorlini.



RENATE:. A disposizione:. Allenatore: Aimo Diana.



Reti: al 4' st Francesco Galuppini, al 11' st Elvis Kabashi, al 21' st Giuseppe Giovinco, al 36' st Ronaldo. Andrea Mandorlini.Aimo Diana.al 4' st Francesco Galuppini, al 11' st Elvis Kabashi, al 21' st Giuseppe Giovinco, al 36' st Ronaldo.

Formazioni ufficiali

PADOVA (4-3-3): Dini; Pelagatti, Andelkovic, Kresic, Gasbarro; Ronaldo, M.Mandorlini, Della Latta; Bifulco, Paponi, Chiricò. A disposizione: Vannucchi, Germano, Hallfredsson, Jelenic, Vasic, Bisci, Hraiech, Rossettini, Curcio, Ejesi. Allenatore: A. Mandorlini

RENATE (3-5-2): Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Kabashi, Lakti, Anghileri; Giovinco, Galuppini A disposizione: Bagheria, Nocciolini, Langella, Santovito, Magli, Vicente, Rada, Burgio. Allenatore: Diana.

La presentazione del match

Da una parte, dunque, c’è la squadra di Mandorlini che, in virtù del risultato maturato all’andata, è ad un passo dallo staccare il pass per il turno successivo. Dall’altra parte troviamo la squadra di Diana che ha bisogno di vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno. La vincente di questo confronto giocherà contro una tra Avellino e Sudtirol in semifinale.

QUI PADOVA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Dini in porta, pacchetto difensivo composto da Germano e Gasbarro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kresic e Rossettini. A centrocampo Halfredsson in cabina di regia con Hraeich e Della Latta mezze ali mentre davanti spazio a Jelenic alle spalle del tandem offensivo composto da Biasci e Chiricò.

QUI RENATE – Diana dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Gemello in porta, reparto arretrato compost da Anghileri, Dalmonte e Silva. A centrocampo Vicente in cabina di regia con Kabashi e Ranieri mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Guglielmotti e Rada. In attacco tandem offensivo composto da Galuppini e Nocciolini.

Le probabili formazioni di Padova – Renate

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Kresic, Rossettini, Gasbarro; Hraeich, Halfredsson, Della Latta; Jelenic; Biasci, Chiricò. Allenatore: Mandorlini

RENATE (3-5-2): Gemello; Anghileri, Damonte, Silva; Guglielmotti, Kabashi, Vicente, Ranieri, Rada; Galuppini, Nocciolini. Allenatore: Diana

STADIO: Euganeo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Padova – Renate, valido per il ritorno del secondo turno dei play-off di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports.