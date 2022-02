Sudtirol – Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sudtirol – Pro Vercelli del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie C 2021/2022

BOLZANO – Domenica 13 febbraio, alle ore 14.30, allo Stadio “Druso” di Bolzano, andrà in scena Sudtirol – Pro Vercelli, gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la Virtus Verona. Sul terreno di Borgo Venezia, la compagine di mister Ivan Javorcic ha proseguito la striscia positiva e conservato primato e imbattibilità, portando il ruolino di marcia a 60 punti in 24 gare giocate con 18 vittorie e 6 pareggi, 33 reti all’attivo e 6 al passivo e una classifica che vede l’FC Südtirol in vetta con 8 lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Padova e 14 sulla coppia al terzo posto formata da Renate e Feralpisalò. Al Druso, i biancorossi hanno fin qui giocato 12 gare, impreziosite da 10 successi e 2 pareggi, con 19 reti realizzate e 2 subite. La Pro Vercelli, squadra attrezzata e dal nobile blasone, attualmente occupa la sesta posizione in classifica con 33 punti, frutto di 8 successi e 9 pareggi, 7 le sconfitte, 23 reti segnate e 25 subite, di 15 punti nelle 11 gare esterne con 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte con 12 reti sia all’attivo che al passivo. I piemontesi, guidati dal 7 dicembre scorso da Franco Lerda, chiamato a rilevare Giuseppe Scienza, provengono dal successo casalingo con la Virtus Verona di domenica scorsa: 1-0 (53’ Della Morte) e da sette giornate fruttuose con 3 vittorie e 4 pareggi. All’andata, il 3 ottobre scorso, al “Silvio Piola” fini 2-0 per i biancorossi grazie alle reti di Malomo al 43’ del primo tempo e al raddoppio di Fischnaller al 38’ della ripresa. Complessivamente sono 25 i precedenti tra terza e quarta divisione nazionale con 12 successi del Sudtirol, 7 pareggi e 6 vittorie della Pro Vercelli.

QUI SUDTIROL – Assente solo Moscati, che ha accusato uno stiramento al polpaccio. Javorcic potrebbe schierare il modulo 4-3-1-2 con Poluzzi in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Davì, Zaro, Vinetot e Malomo. A centrocampo Gatto, Broh e Tait, alle spalle del trequartista Casiraghi. In avanti Galuppini ed Odogwu.

QUI PRO VERCELLI – Lerda risponde col 3-4-3. Rizo fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Auriletto, Minelli e Cristini. A centrocampo Bruzzaniti, Emmanuello, Vitale e Crialese. Tridente offensivo composto da Della Morte, Bunino e Panico.

Le probabili formazioni di Sudtirol – Pro Vercelli

SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Zaro, Vinetot, Malomo; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi, Galuppini; Odogwu. Allenatore: Javorcic

PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo M., Auriletto, Minelli, Cristini; Bruzzaniti, Emmanuello, Vitale, Crialese; Della Morte, Bunino, Panico Allenatore: Lerda.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.