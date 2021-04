Sudtirol – Virtus Verona 2-0: diretta live e risultato finale

La partita Südtirol – Virtus Verona di Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata del Girone B di Serie C

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SüDTIROL-VIRTUS VERONA 2-0 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio dell'arbitro e fine delle ostilità tra Südtirol e Virtus Verona. Un saluto da Calciomagazine e appuntamento alle prossime partite 78' Gol per Südtirol, in gol Manuel Fischnaller! Il punteggio è di 2 a 0 46' Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Südtirol-Virtus Verona. Pronti a vivere le emozioni del match PRIMO TEMPO 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 25' Gol! Matteo Rover riesce a trovare la via della rete 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Südtirol e Virtus Verona!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Südtirol - Virtus Verona, siamo pronti a seguire assieme l'incontro SüDTIROL: Casiraghi D. (dal 38' st Fink H.), Curto M., El Kaouakibi H., Fabbri A., Fischnaller M. (dal 38' st Odogwu R.), Greco L., Karic N. (dal 30' st Beccaro M.), Poluzzi G. (P), Rover M. (dal 30' st Marchi M.), Tait F., Vinetot K. (dal 22' pt Polak J.). A disposizione: Beccaro M., Calabrese S., Davi S., Fink H., Gatto E., Magnaghi S., Marchi M., Meneghetti M. (P), Morelli G., Odogwu R., Pircher J. (P), Polak J.



VIRTUS VERONA: Cazzola R., Daffara M., Danti D. (dal 29' st Carlevaris A.), Delcarro A. (dal 22' st Danieli N.), Lonardi L., Mazzolo F. (dal 40' pt Amadio M.), Pellacani F., Pinto A. (dal 39' pt De Marchi M.), Pittarello F. (dal 22' st Arma R.), Sibi S. (P), Visentin S.. A disposizione: Amadio M., Arma R., Bridi J., Carlevaris A., Chiesa M. (P), Danieli N., De Marchi M., De Rigo M., Giacomel A. (P), Marcandella D., Pessot M., Zarpellon L.



Reti: al 24' pt Rover M. (Südtirol), al 32' st Fischnaller M. (Südtirol).



Ammonizioni: al 17' pt Curto M. (Südtirol) al 15' pt Lonardi L. (Virtus Verona), al 6' st Cazzola R. (Virtus Verona), al 45' st De Marchi M. (Virtus Verona).



Casiraghi D. (dal 38' st Fink H.), Curto M., El Kaouakibi H., Fabbri A., Fischnaller M. (dal 38' st Odogwu R.), Greco L., Karic N. (dal 30' st Beccaro M.), Poluzzi G. (P), Rover M. (dal 30' st Marchi M.), Tait F., Vinetot K. (dal 22' pt Polak J.). A disposizione: Beccaro M., Calabrese S., Davi S., Fink H., Gatto E., Magnaghi S., Marchi M., Meneghetti M. (P), Morelli G., Odogwu R., Pircher J. (P), Polak J.Cazzola R., Daffara M., Danti D. (dal 29' st Carlevaris A.), Delcarro A. (dal 22' st Danieli N.), Lonardi L., Mazzolo F. (dal 40' pt Amadio M.), Pellacani F., Pinto A. (dal 39' pt De Marchi M.), Pittarello F. (dal 22' st Arma R.), Sibi S. (P), Visentin S.. A disposizione: Amadio M., Arma R., Bridi J., Carlevaris A., Chiesa M. (P), Danieli N., De Marchi M., De Rigo M., Giacomel A. (P), Marcandella D., Pessot M., Zarpellon L.al 24' pt Rover M. (Südtirol), al 32' st Fischnaller M. (Südtirol).al 17' pt Curto M. (Südtirol) al 15' pt Lonardi L. (Virtus Verona), al 6' st Cazzola R. (Virtus Verona), al 45' st De Marchi M. (Virtus Verona).

Presentazione della partita

BOLZANO – Tra le partite della 35° giornata del Girone B di Serie C c’é Südtirol – Virtus Verona, in programma Domenica 11 aprile 2021 alle ore 17:30. La gara di andata, giocata il 19 dicembre 2020, era terminata con il punteggio di 2-2. I bookmakers danno per vincente il Südtirol e quotando la vittoria a 1.50. Il Südtirol , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 10 gol e ne ha subito 3. Il bilancio della Virtus Verona é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 10 subite. Un’ora prime dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 17:30 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Sguardo all’attuale classifica del Girone B di Serie C dove comanda il Padova con 70 punti, in seconda posizione troviamo il Südtirol con 68 e il Perugia con 67 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Südtirol – Virtus Verona, valida per la 35° giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Sudtirol – Virtus Verona

Il Sudtirol dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Puluzzi in porta, in difesa Polak e Curto centrali e Morelli e Fabbri terzini. In mediana Fink affiancato da Tait e Karic. In attacco Voltan trequartista alle spalle di Rover e Magnaghi. La Virtus Verona dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Giacomel in porta, in difesa Visentin e Pellacani centrali e Delcarro e Daffara. In mediana Danieli affiancato da Zarpellon e Cazzola. In attacco Danti trequartista alle spalle di Carlevaris e Arma.

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Morelli, Polak, Curto, Fabbri; Tait, Fink, Karic; Voltan; Rover, Magnaghi. Allenatore: Vecchi.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Delcarro, Visentin, Pellacani, Daffara; Zarpellon, Danieli, Cazzola; Danti; Carlevaris, Arma. Allenatore: Fresco.