SuperLega Credem Banca: via alla stagione in diretta su VBTV

La SuperLega Credem Banca 2025/26 parte con sei match in due giorni. Tutto in diretta su VBTV, la piattaforma ufficiale di Volleyball World

MILANO – La nuova stagione della SuperLega Credem Banca è ufficialmente iniziata, e l’entusiasmo dei tifosi è già alle stelle. Le squadre sono pronte a scendere in campo per la prima giornata di andata, dando il via a un weekend ricco di emozioni, sfide avvincenti e momenti di grande pallavolo. I club si preparano a infiammare i palazzetti con un’annata che promette spettacolo, alta tecnica e, come sempre, successi internazionali, consolidando la tradizione del volley italiano.

Anche quest’anno, tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on-demand esclusivamente su VBTV (vb.tv), la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World, Official Broadcaster del Campionato della SuperLega Credem Banca.

Ad aprire la stagione sarà l’incontro tra Allianz Milano e Valsa Group Modena lunedì 20 ottobre alle ore 20:00. Alle 20:30, andranno in scena altri tre match in contemporanea: Cucine Lube Civitanova vs Yuasa Battery Grottazzolina, Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sonepar Padova vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quest’ultima neopromossa dalla serie A2. Si prosegue martedì 21 ottobre alle 20:30 con due partite imperdibili: Vero Volley Monza vs Sir Susa Scai Perugia e Cisterna Volley vs Itas Trentino, i campioni d’Italia in carica.

