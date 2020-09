UEFA Nations League, diretta Svezia – Portogallo: risultato in tempo reale

La partita Svezia – Portogallo del 8 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20:45

STOCCOLMA – Alle ore 20.45, nella serata di martedì 8 settembre, si disputerà Svezia – Portogallo, match utile per la seconda giornata della UEFA Nations League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, prima di prendere parte questa Nations League, hanno disputato il loro ultimo match ufficiale il 18 novembre 2019 in occasione delle qualificazioni ai prossimi Europei. La gara, giocata in casa contro Faerøerne, si era conclusa con la vittoria per 3-0. La squadra ospite, a differenza degli avversari, aveva giocato l’ultima sfida ufficiale, di qualificazione agli Europei, il 17 Novembre 2019. In quell’occasione, i portoghesi avevano vinto nettamente per 0-2 sul Lussemburgo. Nel primo incontro di questa competizione la Svezia è stata battuta dalla Francia per 0-1. Il Portogallo, invece, ha vinto la gara inaugurale disputata contro la Croazia per 4-1.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, alla Friends Arena di Stoccolma alle ore 20:45 di martedì 08 settembre, per il secondo turno di UEFA Nations League. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva. Nelle ultime uscite prima e dopo la pausa forzata dovuta al diffondersi dell pandemia da Covid-19, la squadra di casa ha mostrato una forma eccellente. La Svezia, infatti, ha ottenuto quattro vittorie ed una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate. La compagine ospite, allo stesso modo, ha fatto altrettanto bene trovando 4 vittorie negli ultimi 5 scontri ufficiali.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la Svezia dovrebbe proporre il tandem composto da Berg, Quaison in attacco. Forsberg troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Portogallo del tecnico Santos, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva sul fronte offensivo. Infine, Moutinho dovrebbe partire al centro della linea mediana.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Forsberg, Sema; Berg, Quaison. Allenatore: Janne Andersson

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Allenatore: Santos

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match Svezia – Portogallo non è disponibile attraverso le normali piattaforme tv. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca della gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45, per un incontro gradevole.