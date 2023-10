Taranto – Audace Cerignola: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Taranto – Audace Cerignola di Lunedì 2 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata di Serie C – Girone C

FRANCAVILLA FONTANA – Lunedì 2 ottobre 2023 , alle ore 15:00 scenderanno in campo Taranto – Audace Cerignola per la giornata 6 del campionato Serie C – Girone C . Ricordiamo che nell’ultima partita giocata 19 febbraio 2023 la stessa era terminata con il punteggio di 0-0 . Sarà l’arbitro Mattia Caldera di Como a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio “Giovanni Paolo II”, di Francavilla Fontana a porte chiuse. Questo a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” di Taranto – Ordinanza del Sindaco della Città di Taranto n.33 del 06/09/2023. Sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Giovanni Dell’Orco di Policoro; quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Taranto e ne quotano la vittoria a 2.40 mentre il pareggio è dato 3.00 e la sconfitta a 3.00. Negli ultimi cinque match disputati il Taranto ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; ha segnato 9 e ha subito 5 . Mister Capuano dovrà fare a meno di Bonetti e Fabbro, il primo è in fase di recupero per un trauma distorsivo alla caviglia e il secondo ha subito una forte contusione. La vittoria a Monterosi ha rilanciato la squadra dopo la sconfitta a Benevento. L’Audace Cerignola ha conseguito 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 8 e ha subito 6 . Ancora imbattuta in questo avvio di stagione la squadra gialloblù ha bloccato sullo 0-0 la capolista Juve Stabia nell’ultimo turno. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Se andiamo a vedere la classifica di Serie C – Girone C attualmente é in testa la Juve Stabia con 14 punti seguita dal Benevento con 13 quindi Picerno, Latina e Foggia 11, Turris e Potenza 10.

I convocati del Taranto

Portieri: Vannucchi, Loliva, Di Serio

Difensori: Antonini, De Santis, Enrici, Heinz, Hysaj, Riggio

Centrocampisti: Calvano, Ferrara, Fiorani, Panico, Kondaj, Mastromonaco Papaserio, Romano, Zonta

Attaccanti: Bifulco, Cianci, Capone, Kanoute, Orlando, Samele

Probabili formazioni di Taranto – Audace Cerignola

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Calvano, Fiorani, Zonta; Panico, Cianci, Kanoute.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas; Tentardini, Martinelli, Ligi, Russo; Ruggiero, Capomaggio, Tascone; Leonetti, D’Ausilio; Malcore.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Taranto – Audace Cerignola , valido per la giornata 6 del campionato Serie C – Girone C , si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 251 . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Non sarà invece trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata).