Taranto – Palermo: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Taranto – Palermo dell’11 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

TARANTO – Sabato 11 settembre, alle ore 17.30, si giocherà Taranto – Palermo, match valido per la terza giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro il Campobasso e in classifica hanno 4 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I rosanero, invece, sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro il Messina e sono a quota 4 punti; nelle ultime cinque gare hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una. A dirigere il match sarà Marco Ricci di Firenze, coadiuvato da Luca Testi di Livorno e Marco Lencioni di Lucca, quarto uomo Federico Longo di Paola.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI TARANTO – Probabile modulo 4-3-3 per il Taranto con Chiorra in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ferrara-Marsili e da Tomassini e Zullo sulle fasce. A centrocampo Longo, Diaby e Saraniti,. Tridente offensivo formato da Benassai, Versienti e Giovinco.

QUI PALERMO – Probabile modulo 3-4-1-2 per il Palermo con Pelagotti in porta e difesa formata da Almici, Dall’Oglio Lancini. In cabina di regia Doda e Peretti, sulle corsie Giron e De Rose. Sulla trequarti Luperini e Floriano, di supporto all’unica punta Brunori Sandri-

Le probabili formazioni di Taranto – Palermo

TARANTO (4-3-3): Chiorra, Tomassini, Ferrara, Marsili, Zullo, Longo, Diaby, Saraniti, Benassai, Versienti, Giovinco. Allenatore: Laterza.

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Almici, Dall’Oglio, Lancini, Giron, Doda, Peretti, De Rose, Luperini; Floriano; Brunori Sandri. Allenatore: Filippi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Taranto – Palermo verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.