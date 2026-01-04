Tau-Siena 0-0: Michielan salva la Robur

Diretta Tau-Siena di Domenica 4 gennaio 2026: traversa di Carcani e super Michielan. Robur solida ma ancora poco incisiva

ALTOPASCIO – Il 2026 del Siena si apre con uno 0‑0 sul campo del Tau Altopascio, al termine di una gara intensa ma avara di emozioni. L’avvio è incoraggiante per la Robur, che prova a prendere campo con le iniziative di Noccioli e Vari, ma con il passare dei minuti è il Tau a crescere e a costruire le occasioni più pericolose. La prima vera chance arriva al 22’, quando Noccioli sfiora il palo con un destro di controbalzo. La risposta dei padroni di casa è immediata: Carcani e Omoregieva diventano una costante minaccia, con Michielan costretto a un paio di interventi decisivi. L’occasione più nitida del primo tempo arriva al 40’, quando Tommaso Carcani si presenta davanti al portiere ma calcia a lato.

Nella ripresa il Tau aumenta la pressione e al 52’ va vicinissimo al vantaggio: cross di Iezzi e traversa piena colpita da Carcani con un colpo di testa imperioso. Il Siena prova a reagire con Mastalli e poi con i subentrati Nardi e Lipari, ma senza trovare precisione negli ultimi metri. Nel finale gli amaranto sfiorano ancora il gol con Meucci, fermato da un grande intervento di Michielan, mentre la Robur risponde con un paio di iniziative di Lipari, entrambe neutralizzate da Cabella.

Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce uno 0‑0 giusto, che premia la solidità difensiva del Siena ma conferma anche le difficoltà nel creare pericoli concreti. Un punto utile, ma non ancora sufficiente per il cambio di passo atteso.

Tabellino

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Cartano, Meucci, Soumah; Iezzi, Bagnoli (dal 17’ st Bachini), Lombardo, Del Gronchio (dal 30’ st Manetti), Carcani P.; Carcani T. (dal 37’ st Tordiglione), Omoregieva. A disposizione: Zipoli, Nunziati, Nistri, Carli, Bouha, Di Luca. Allenatore: Maraia.

SIENA (3-2-2-3): Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Barbera, Vlahovic; Mastalli (dal 29’ st Nardi), Noccioli; Bello, Andolfi, Vari (dal 38’ st Vari). A disposizione: Paolucci, Rossi, Giannetti, Ciofi, Masini, Calamai, Tosini. Allenatore: Bellazzini.

Reti: –

Ammonizioni: Conti, Bagnoli, Vlahovic, Cavallari

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Le formazioni ufficiali di Tau-Siena

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Soumah, Meucci, Nunziati; Carcani P., Carli, Del Gronchio, Lombardo, Iezzi; Carcani T., Omoregieva. Allenatore: Maraia.

SIENA (3-2-2-3): Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Barbera, Vlahovic; Mastalli, Noccioli; Bello, Andolfi, Vari. A disposizione: Paolucci, Rossi, Lipari, Giannetti, Nardi, Ciofi, Masini, Calamai, Tosini. Allenatore: Bellazzini.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luigi Scicolone di San dona’ di Piave, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.

La presentazione del match

Domenica 4 gennaio, alle ore 14:30, allo stadio Comunale di Altopascio, andrà in scena Tau-Siena, match valido per la diciottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone E. Il Siena un po’ distante dalla testa della classifica arriverà per rosicchiare punti agli avversari. Il Tau cerca l’allungo.

La squadra di Ivan Maraia riceve il Siena, con il terzo posto da difendere con l’intento di migliorarlo in attesa dei recuperi di Bachini, Barsotti, Cartano e Chiti fuori da tempo che saranno rinforzi importanti per il girone di ritorno. La società Tau Calcio Altopascio comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con Edoardo Nottoli. Gli amaranto, già all’andata vittoriosi contro la Robur, si trovano al terzo posto a più undici dal Siena e, in caso di un nuovo successo, staccherebbero i bianconeri di una cifra di punti difficile da recuperare, facendoli allontanare dalle prime tre posizioni.

Grazie ai tre punti di Trestina, la squadra di Bellazzini si è allontana dalla zona play-out, adesso distante sei punti, e ha fatto un balzo importante verso i play-off, portandosi a “soli” quattro punti da Foligno e Prato, entrambe in zona spareggi. Vincere ancora, dunque, sarebbe fondamentale per restare attaccati sia alla squadra umbra, che sarà impegnata a Montevarchi, che ai lanieri, attesi invece dalla trasferta di Orvieto, e staccarsi dai play-out. Bellazzini potrà contare sui due nuovi acquisti Bello e Andolfi, subito titolari a Trestina e già nel vivo del gioco, oltre che sul ritrovato Mastalli, che nella scorsa partita ha trovato anche il primo centro stagionale, confermando di essere ormai pienamente reintegrato in rosa e pronto a dare un contributo importante.

COME ARRIVA IL TAU – Il Tau di Maraia si dispone con il 3-5-2: Cabella è il portiere; in difesa il terzetto Soumah, Chiti e Manetti. A centrocampo agiscono Carcani, Nottoli, Lombardo, Meucci e Carli, mentre in attacco la coppia Bouah–Iezzi guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL SIENA – Il Siena di Bellazzini si schiera con il 3-2-2-3: Paolucci tra i pali; in difesa agiscono Conti, Somma e Zanoni. Davanti alla retroguardia operano Barbera e Vlahovic, mentre sulla linea di raccordo trovano spazio Mastalli e Noccioli. In avanti il tridente offensivo è composto da Bello, Andolfi e Vari, chiamati a dare profondità e imprevedibilità alla manovra bianconera.

Le probabili formazioni

TAU (3-5-2): Cabella; Soumah, Chiti, Manetti; Carcani, Nottoli, Lombardo, Meucci, Carli; Bouah, Iezzi. Allenatore: Maraia.

SIENA (3-2-2-3): Paolucci; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic; Mastalli, Noccioli; Bello, Andolfi, Vari. Allenatore: Bellazzini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Tau-Siena, valida per la diciottesima giornata di Serie D, girone E, non sarà visibile in diretta tv e non si potrá vedere in streaming.