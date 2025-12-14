Altamura e Audace Cerignola si dividono la posta: 1-1 nel derby pugliese

Diretta di Team Altamura-Audace Cerignola di Domenica 14 dicembre 2025: D’Orazio apre, Doumbia pareggia. Espulso Mogentale nel finale

ALTAMURA – Il derby pugliese tra Team Altamura e Audace Cerignola termina 1-1 allo stadio “Tonino D’Angelo”. Una partita combattuta e intensa, con gli ospiti avanti grazie a D’Orazio e i padroni di casa capaci di riequilibrare il match nel recupero del primo tempo con Doumbia. Nella ripresa la sfida si accende, ma l’espulsione di Mogentale complica il finale dei biancorossi.

Cronaca della partita

Avvio vivace con l’Audace Cerignola che al 11’ pt trova il vantaggio: D’Orazio sfrutta un varco e batte Viola, portando avanti i gialloblù. L’Altamura prova a reagire, ma fatica a rendersi pericolosa. Al 27’ pt ammonito Paolucci per gli ospiti. Nel recupero, al 45’+2, arriva il pari: Doumbia con un tiro dalla distanza, deviato, insacca l’1-1 e fa esplodere il pubblico di casa.

La ripresa si apre con l’ingresso di Simone per Suazo, mentre il Cerignola sostituisce Parlato e Vitale con Spaltro e Moreso. Al 21’ st ammonito Gasbarro, al 26’ st Mogentale riceve il giallo. L’Altamura spinge con Agostinelli e Simone, ma non trova il guizzo vincente. Nel finale, al 45’+3 st, Mogentale viene espulso lasciando i biancorossi in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Mangia resiste fino al triplice fischio.

Tabellino

ALTAMURA: Viola A., Silletti E., Zazza M., Poli F. (dal 37′ pt Curcio A.), Mogentale T., Dipinto N., Doumbia C. B., Grande M., Suazo D. (dal 1′ st Simone G.), Florio M. (dal 27′ st Agostinelli V.), Peschetola L. (dal 45’+4 st Esposito M.). A disposizione: Agostinelli V., Crimi M., Curcio A., Dimola R., Esposito M., Lepore F., Mbaye I., Nazzaro M., Nicolao G., Ortisi P., Simone G., Spina A.

AUDACE CERIGNOLA: Iliev V. (dal 37′ pt Greco S.), Todisco G., Cocorocchio M., Gasbarro A., Parlato C. (dal 23′ st Spaltro R.), Vitale G. (dal 23′ st Moreso O.), Cretella C., Paolucci L., Russo L., D’Orazio L., Gambale D. (dal 38′ st Cuppone L.). A disposizione: Ballabile E., Cuppone L., Dabizas A., Fares G., Giuliodori G., Greco S., Ianzano D., Ligi A., Miguel Angel, Moreso O., Ruggiero Z., Spaltro R.

Reti: al 45’+2 pt Doumbia C. B. (Altamura) al 11′ pt D’Orazio L. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 26′ st Mogentale T. (Altamura) al 27′ pt Paolucci L. (Audace Cerignola), al 21′ st Gasbarro A. (Audace Cerignola).

Espulsioni: al 45’+3 st Mogentale T. (Altamura).

Le formazioni ufficiali di Team Altamura-Audace Cerignola

TEAM ALTAMURA: Viola, Silletti (C), Zazza, Poli, Dipinto, Mogentale, Doumbia, Grande, Peschetola, Florio, Suazo. A disposizione: Spina, Crimi, Simone, Esposito, Franco, Dimola, Agostinelli, Mbaye, Nicolao, Curcio, Ortisi, Nazzaro, Lepore.

AUDACE CERIGNOLA: Iliev, Todisco, Russo, Vitale, Gambale, Paolucci, Gassarro, D’Orazio, Cococrocchio, Cretella, Parlato. A disposizione: Fares, Greco, Dabizas, Ligi, Ballabile, Giuliodori, Sainz-Maza, Moreso, Spaltro, Cuppone, Ianzano, Ruggiero.

Le parole di Devis Mangia

“Il Cerignola è una squadra di alto livello, ha cambiato tanto, ma ormai è una cosa passata. Ha un’idea chiara di gioco. È una squadra in salute che arriva da dei risultati utili consecutivi. È una gara importante per noi. Dovremmo farci trovare pronti perché sarà una gara intensa. Siamo dove meritiamo di stare, abbiamo raccolto quello che meritavamo. Serve vivere il momento e pensare a quello che si può determinare. Le insidie ci sono nella qualità della squadra avversarie. Sappiamo le loro idee e le loro individualità, hanno dei calciatori che possono creare difficoltà e modificare l’andamento di una partita. Dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita”.

Le parole di Vincenzo Maiuri

“Abbiamo lavorato nel modo giusto e con tanta voglia di preparare la partita nel modo migliore. I calciatori hanno avuto un atteggiamento positivo. Sarà un’altra gara difficile contro un’avversaria reduce dalla vittoria di Giugliano. Vogliamo assolutamente dare continuità a questi cinque risultati utili di fila che certificano il valore di questo gruppo. Sarà una gara combattuta e su ritmi alti. Sarà fondamentale l’equilibrio mentale durante i 90’. Voler vincere non significa aggredire la partita, ma giocare nel modo giusto e nel momento giusto con le nostre armi: qualità e intensità. Dobbiamo migliorare le scelte negli ultimi 20 metri. Siamo una squadra che non fa differenza in casa e fuori. Entreremo in campo sempre per portare a casa la partita”.

Presentazione del match

Domenica 14 dicembre 2025 allo stadio Tonino D’Angelo andrà in scena Team Altamura-Audace Cerignola, gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Derby pugliese ricco di spunti al ‘DAngelo’. Da una parte, la formazione guidata da Devis Mangia reduce dalla vittoria di Giugliano (0-1) dopo aver ottenuto appena due punti nelle precedenti cinque uscite. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vincenzo Maiuri che vengono dal pareggio casalingo colto con la Casertana (1-1) in grado di interrompere una striscia di quattro vittorie consecutive.

I biancorossi, che davanti al proprio pubblico vengono da due ko e hanno vinto appena una partita casalinga negli ultimi tre mesi, cercano continuità per staccare ulteriormente la zona calda e avvicinare la zona play-off. Gli ofantini, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da tre vittorie per un totale di tredici punti conquistati in otto trasferte, non vogliono fermarsi e puntano al quarto colpo esterno di fila per consolidare la zona play-off tenendo lontano le inseguitrici.

L’ultimo precedente tra le due compagini al ‘Tonino D’Angelo’ risale allo scorso 19 aprile 2025 e si chiuse con una vittoria dell’Altamura al Cerignola. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Matteo Gentile di Isernia. Quarto Ufficiale: Bruno Spina di Barletta. Operatore all’FVS: Emanuele Fumarulo di Barletta.

QUI TEAM ALTAMURA – In porta Viola con Silletti, Zazza e Poli a comporre la linea difensiva. Dipinto e Doumbia prenderanno posto in cabina di regia con Mogentale e Grande ad agire sugli esterni. Davanti spazio al tridente composto da Peschetola, Simone e Curcio.

QUI AUDACE CERIGNOLA – A protezione di Iliev ci saranno Todisco, Gasbarro e Cocorocchio. Sulle corsie esterne agiranno Russo e Parlato con Paolucci, Cretella e Vitale in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da D’Orazio e Gambale.

Le probabili formazioni di Team Altamura-Audace Cerignola

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola; Silletti, Zazza, Poli; Mogentale, Dipinto, Doumbia, Grande; Peschetola, Simone, Curcio. Allenatore: Devis Mangia.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Cocorocchio, Gasbarro, Todisco; Russo, Paolucci, Cretella, Vitale, Parlato; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Team Altamura-Audace Cerignola, gara valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 254. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.