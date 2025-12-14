Juventus espugna Bologna: Cabal firma l’1-0 al “Dall’Ara”

Diretta Bologna-Juventus di Domenica 14 dicembre 2025: decide Cabal su assist di Yildiz. Espulso Heggem, bianconeri in controllo

BOLOGNA – La Juventus conquista tre punti preziosi al “Dall’Ara” superando il Bologna 1-0 grazie alla rete di Cabal nella ripresa. Una partita intensa e combattuta, con i rossoblù rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Heggem. I bianconeri, guidati da Spalletti, hanno saputo sfruttare l’uomo in più e la qualità dei propri giovani, consolidando la propria corsa in campionato.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: BOLOGNA-JUVENTUS 0-1 SECONDO TEMPO 51' è finita! La Juventus supera 1-0 il Bologna grazie a una rete di Cabal su assist di Yildiz. Per questa diretta è tutto, alla prossima! 50' palla recuperata da Openda che entra in area e da buona posizione calcia alto! 49' giallo per proteste a De Silvestri 46' ottimo riflesso di Ravaglia su conclusione di Openda liberato da Cabal, ottimo riflesso del portiere 46' buona palla recuperata da Openda per Yildiz ma conclusione in area murata dalla difesa 45' intervento in gioco pericoloso di Sulemana sul Openda, giallo inevitabile 44' assegnati 5 minuti di recupero 43' lascia il campo Conceiçao, al suo posto in campo Miretti 38' conclusione centrale dal limite di Bernardeschi, blocca a terra Di Gregorio 36' lascia il campo Lucumì non al meglio fisicamente, al suo posto Bernardeschi 31' si rivede Bremer, sostituisce Koopmeiners 27' doppio cambio per Italiano con Holm per Moro e De Silvestri per Zortea 24' Bologna in dieci! Fallo da ultimo uomo di Heggem su Openda al limite dell'area. Nessun dubbio per l'arbitro 21' in campo Sulemana per Ferguson mentre Castro subentra a Dallinga 19' Cabal! Vantaggio Juve! Sugli sviluppi di un corner scambio Conceiçao-Yildiz e colpo di testa vincente con palla che si infila dopo un rimbalzo. Difesa gelata nell'occasione 19' conclusione sul primo palo di Yildiz di poco sopra la traversa per deviazione di Heggem 16' doppio cambio Juve con Openda per David e Cabal per Cambiaso 15' proteste del Bologna per un presunto tocco con il braccio di Locatelli in area ma non intervengono arbitro e VAR 10' dopo uno scambio con Orsolini, Dallinga in area calcia alto 2' scambio tra Yildiz e Conceiçao, conclusione con il mancino da fuori area alta primo giro palla per il Bologna squadre nuovamente in campo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Bologna e Juventus, 0-0 all'intervallo 46' traversa clamorosa di Zortea! Orsolini vede il suo taglio in area e conclusione potente da due passi sul legno 44' assegnato un minuto di recupero 43' anticipo in area di Lucumì su Conceiçao in occasione di un pericoloso cross basso di Cambiaso dalla sinistra 42' bella giocata e verticalizzazione di Yildiz per Conceiçao che viene fermato da Ravaglia in uscita 36' gol annullato a David per fuorigioco! Spizzata di David per McKennie, il giocatore in area libera lo stesso compagno che conclude nella porta sguarnita ma tutto inutile 34' proteste della Juventus per una leggera spinta in area di Lucumì su David, non interviene l'arbitro 32' cross teso di Cambiaso ma a centroarea colpisce largo McKennie 30' chiusura di esperienza della difesa rossoblù su Yildiz favorendo l'uscita bassa di Ravaglia 24' scatto di Conceiçao su Miranda superato, fallo al limite dell'area punito con il giallo, braccio largo per il 33 rossoblù 23' su cross dalla sinistra, Kelly è molto bravo ad anticipare Dallinga 22' su errore di Ferguson verticalizzazione un pò frettolosa di David per Yildiz ma in area non riesce a salvare la sfera, rimessa dal fondo per la difesa 20' giallo a Koopmeiners per un fallo commesso su Orsolini, diffidato salterà il prossimo match con la Roma 19' prova un piazzato da limite dell'area Orsolini sfruttando lo spazio lasciato da Dallinga e pallone verso l'angolo sinistro controllato in tuffo plastico da Di Gregorio 13' lancio di Locatelli per Yildiz ma conclusione in area un pò strozzata, reattivo in tuffo Ravaglia. Italiano infuriato chiedeva il fuorigioco 10' prima conclusione in porta per la Juventus, scarico di Yildiz per Thuram e rasoterra di un paio di metri a lato 8' spunto in area di Cambiaghi, sul fondo prova a scaricare al centro ma intercetta il portiere bianconero 5' doppia chance per il Bologna! Prima Di Gregorio si tuffa su un colpo di tacco in area di Pobega quindi chiude sul tap in di Orsolini 3' punizione conquistata da Cambiaghi per fallo di Kalulu Si parte! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Bologna-Juventus. Dalle ore 20:45 al via il match valido per la 15° giornata di campionato. TABELLINO BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (dal 27' st De Silvestri), Heggem, Lucumì (dal 36' st Bernardeschi), Miranda; Moro (dal 27' st Holm), Ferguson; Orsolini, Ferguson (dal 21' st Sulemana), Cambiaghi; Dallinga (dal 21' st Castro). A disposizione: Franceschelli, Pessina, Bernardeschi, Castro, De Silvestri, Dominguez, Fabbian, Holm, Immobile, Lykogiannis, Markovic, Odgaard, Rowe, Sulemana. Allenatore: Italiano JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners (dal 31' st Bremer); McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (dal 16' st Cabal); Conceicao (dal 43' st Miretti), Yildiz; David (dal 16' st Openda). A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi. Allenatore: Spalletti Reti: al 19' st Cabal Ammonizioni: Koopmeiners, Miranda, Sulemana, De Silvestri Espulsioni: al 24' st Heggem (rosso diretto) Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi. Allenatore: Spalletti

Convocati

Bologna

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia;

Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Markovic (75), Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Juventus

1 Perin, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal, 40 Rouhi, 42 Scaglia

Spalletti alla vigilia

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Juventus, Luciano Spalletti ha sottolineato la qualità del lavoro svolto dal club emiliano e dal tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore bianconero ha rimarcato come i rossoblù abbiano costruito un gruppo capace di imporre il proprio gioco e di indirizzare gli avversari negli spazi scelti, rendendo ogni partita un banco di prova complesso.

Secondo Spalletti, per mettere in difficoltà il Bologna sarà necessario superare questi “recinti tattici” e dimostrarsi più forti e più abili, altrimenti la serata rischierebbe di diventare complicata. Ha inoltre evidenziato l’importanza della personalità nel calcio moderno: non più soltanto il coraggio di rischiare la giocata, ma la capacità di accettare la sfida a tutto campo e portarla dove la propria squadra può trarre vantaggio.

Il tecnico della Juventus ha insistito sulla necessità di compiere passi avanti nella continuità e di attaccare lo spazio per tutta la gara. Per lui, una partita da campioni si gioca restando dentro il cuore della squadra per novanta minuti, sempre vicini al pallone e pronti a incidere.

Spalletti ha poi parlato di Vincenzo Italiano, ammettendo con un sorriso che tra loro ci sono quarant’anni di differenza, ma che si rivede in alcuni tratti del collega. Ha definito l’allenatore del Bologna uno dei più forti in Italia, ricordando di aver consigliato a diverse società di affidargli la panchina e ribadendo la grande stima per il suo lavoro.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro; Quarto ufficiale Zufferli. Al VAR ci sarà Mariani mentre l’ AVAR sarà Di Bello.

Presentazione del match

Domenica 14 dicembre, alle ore 20.45, allo stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna affronta la Juventus nel big match della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

I rossoblù si presentano all’appuntamento al quinto posto con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, 23 gol fatti e 12 subiti. La squadra di Vincenzo Italiano non è però riuscita a dare continuità ai risultati, raccogliendo un pareggio (1-1 con la Lazio) e una sconfitta (3-1 contro la Cremonese) nelle ultime due giornate. Il morale però é alto dopo la vittoria in Campions league contro il Celta Vigo.

La Juventus arriva a Bologna dopo il ko per 2-1 contro il Napoli, ma ha saputo rialzarsi subito in Champions League, battendo 2-0 il Pafos a metà settimana. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno così centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, confermando un buon momento di forma. In campionato, però, restano alcune ombre: i bianconeri hanno perso tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (una vittoria e un pareggio). Sono settimi a quota 23 con un percorso di sei partite vinte, cinque pareggiate e tre perse, 18 reti realizzate e 14 incassate.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Ravaglia, protetto dalla linea difensiva composta da Zortea, Heggem, Lucumì e Miranda. In mediana spazio a Moro e Ferguson, mentre sulla trequarti agiranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, pronti a supportare l’unica punta Dallinga. Italiano dovrà rinunciare agli indisponibili Casale, Freuler, Skorupski e Vitik.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Spalletti dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Di Gregorio a difesa della porta; davanti a lui la retroguardia formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo agiranno McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso, mentre sulla trequarti spazio a Conceicao e Yildiz, alle spalle del centravanti David. Assenti Gatti, Milik, Pinsoglio e Vlahovic, tutti indisponibili.

Probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: