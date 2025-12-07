Napoli-Juventus 2-1: Højlund devastante: doppietta che piega i bianconeri

Diretta Napoli-Juventus di Domenica 7 dicembre 2025: gli azzurri dominano l’avvio, reagiscono al pari di Yildiz e trovano la vittoria grazie al danese

NAPOLI – Partita intensa e spettacolare. Il Napoli ha mostrato maggiore organizzazione e cinismo, sfruttando al meglio le occasioni con Højlund e la spinta di Neres. La Juventus ha avuto momenti di pericolosità, ma è mancata di precisione sotto porta. Le sostituzioni hanno dato nuova energia a entrambe le squadre, ma la difesa azzurra ha retto bene nei momenti chiave.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: NAPOLI-JUVENTUS 2-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona notte a tutti! SECONDO TEMPO Match intenso e ricco di emozioni al termine del quale il Napoli ha avuto la meglio sulla Juventus per 2-1. La gara si è aperta con una grande occasione di Højlund, fermato da Di Gregorio, e con un destro insidioso di McTominay. La Juventus ha trovato il pareggio al 13’ grazie a Yildiz, bravo a chiudere uno scambio con McKennie e a infilare l’angolino. Il Napoli ha reagito con Neres, sempre pericoloso sulla fascia, e al 33’ ha firmato il sorpasso: cross del brasiliano, deviazione sfortunata di McKennie che diventa assist per Højlund, abile a insaccare di testa la sua doppietta personale. Nel finale la Juve ha provato a cambiare volto con diversi innesti, ma i partenopei hanno retto bene l’urto. Israel ha dovuto compiere più di un intervento decisivo, mentre a Pulisic è stato annullato un terzo gol per fuorigioco. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio ha sancito il successo del Napoli, che si impone 2-1 e porta a casa tre punti pesanti contro i bianconeri. 49' si chiude il match con il successo del Napoli per 2-1 45' quattro minuti di recupero 41' nel Napoli dentro Vergara al posto di Lang 40 Lang guida la ripartenza insieme a Højlund! Apertura sulla sinistra, il danese prova a rimettere in mezzo… ma la retroguardia juventina si salva 37' nella Juventus dentro Zeghrova al posto di Thuram 33' VANTAGGIO NAPOLI!!! Cross di Neres dalla destra col mancino. McKennie prova ad allontanare di testa, ma la deviazione diventa un assist involontario per Højlund, che sempre di testa appoggia in rete superando Di Gregorio.Doppietta per il danese! 31' doppio cambio nella Juventus: dentro Miretti per Conceicao e Openda per Yildiz 26' nella Juventu dentro Kostic per Cambiaso 25' ammonito Beukema per gioco falloso 25' nel Napoli dentro Spinazzola per Oliveira 22' Locatelli chiude in angolo su Neres. Dalla bandierina parte il cross, ma la Juve ribalta subito l’azione! Contropiede rapidissimo, Olivera recupera alla grande e salva una chance quasi fatta 18' Neres sfonda sulla destra, arriva sul fondo e crossa in mezzo! La palla supera Di Gregorio, ma non c’è nessuno del Napoli a ribadire in rete 13' PAREGGIO JUVE!!!! Yildiz apre sulla destra per McKennie e subito si inserisce in area per ricevere il ritorno. Da posizione defilata il fantasista turco trova la deviazione che si insacca all’angolino: tiro non potente, ma estremamente preciso 10' McTominay! Gran destro, la palla sfiora il palo ed esce di poco 8' ammonito Kalulu per gioco falloso 4' Grande occasione! Neres trova Højlund, conclusione immediata… Di Gregorio si salva con la deviazione in angolo! 1' si riparte! nella Juventus dentro David al posto di Cabal PRIMO TEMPO Primo tempo vivace e intenso: il Napoli ha dominato la fase iniziale con pressing e verticalizzazioni, trovando il gol e creando altre situazioni pericolose. La Juventus ha sofferto ma ha avuto comunque qualche chance, soprattutto con Yildiz e McTominay. L’equilibrio resta aperto, ma gli azzurri hanno mostrato maggiore organizzazione e incisività. 46' finisce il primo tempo. Squadre bnegli spogliatoi con il Napoli avanti di un gol, che porta la firma di Hojlund 45' McTominay! Anticipo sul primo palo, colpo di testa che centra il legno… 45' un minutioi di recupero 44' Neres cerca Højlund con un pallone alto in verticale! Kelly è attento e chiude tutto. 40' Altro tentativo di cross di Neres dalla destra, ma la traiettoria è troppo centrale e finisce direttamente tra le mani di Di Gregorio 36' Fallo in attacco di Koopmeiners! L’arbitro ferma subito il gioco 34' Yildiz inventa un tocco morbido che scavalca la difesa e mette una palla perfetta per Kelly. L’attaccante calcia dal limite dell’area piccola, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Subito dopo si alza la bandierina: posizione di fuorigioco da valutare, al limite 33' ammonito Buongiorno per un fallo ai danni di Conceicao 30' Tocco di Yildiz per Conceição! Parte il destro, ma la palla vola ben oltre la traversa. 26' Sugli sviluppi del corner, Di Lorenzo impatta di testa da distanza e la sfera prende una traiettoria velenosa. Di Gregorio è costretto a un grande intervento, alzando il pallone sopra la traversa. 23' Kalulu ferma Lang con una trattenuta evidente, interrompendo l’azione offensiva 21'Destro di Yildiz! La palla sfila a lato e finisce sul fondo. 19' Neres dentro per Lang! Højlund si sovrappone e attacca l’area, Lang prova a sfondare ma finisce a terra sul contrasto con Cabal 16' Neres prova il cross dalla destra, ma la traiettoria è troppo centrale e finisce sicura tra le mani di Di Gregorio 15' Palla in verticale di Olivera per Neres, mancino insidioso alle spalle della difesa! Cabal chiude e manda in angolo 14' Recupero prezioso di Elmas nella sua metà campo: il centrocampista alza subito la testa e innesca la ripartenza del Napoli 11' Verticale filtrante per Lang, ma Kalulu legge bene l’azione e intercetta 10' Verticale di Thuram per Yildiz! L’attaccante non ci arriva e la sfera termina oltre la linea di fondo 8' VANTAGGIO NAPOLI!!! Neres sfonda con decisione sulla corsia di destra e serve un cross teso in area. Højlund anticipa la difesa e con un tocco preciso batte Di Gregorio 6' l Napoli sceglie di aggredire alto, imponendo un pressing feroce che soffoca la costruzione dal basso degli avversari. 3' prime fasi di gioco sono state saldamente controllate dal Napoli, che ha imposto il proprio ritmo e dettato i tempi della partita 1 partiti! primo pallone gestito dalla squadra di casa squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione dicalciomagazine.neto ogni azione ed emozione di Napoli-Juventus Tabellino NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (dal 25' st Spinazzola),; Neres, Lang /dal 41' st Vergara); Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Vergara, Ambrosino, Politano, Lucca. Allenatore: Conte JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (dal 26' st Kostic), Mckennie, Locatelli,Thuram (dal 37' st Zhegrova) , Cabal (dal 1' st 30 David); Conceiçao (dal 31' st Miretti), Yildiz (dal 31' st Openda). A disposizione: Perin, Scaglia, , Adzic, Kostic,Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore Spalletti. Reti: all'8' pt e al 33' st Hojlund, al 13' st Yildiz Ammonizioni: Buongiorno, Kalulu, Beukema Recupero: 1' pt, 4' st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico La Penna della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi e dal quarto uomo Crezzini. Al VAR ci sarà Abisso, assistito dall’AVAR Aureliano.

Presentazione del match

Il Napoli si presenta a questo turno di campionato in testa alla classifica, alle spalle del Milan soltanto per la differenza reti: I punti sono frutto di nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte, venti gol fatti e undici subiti. Nel turno precedente la squadra di Conte ha vinto all’Olimpico contro la Roma grazie alla rete di Neres. Tra le mura amiche i partenopei hanno lasciato punti in una sola occasione (5 vittorie e 1 pareggio), con prestazioni di spessore come i tre gol rifilati a Inter e Atalanta, entrambe protagoniste della scorsa top four. Il fortino di Fuorigrotta, infatti, non cade da quasi dodici mesi: l’ultima sconfitta interna risale alla sfida contro la Lazio.

La Juventus di Luciano Spalletti. grande ex del match, ha trovato la seconda vittoria in campionato sotto la sua gestione battendo il Cagliari 2-1 nell’ultimo turno. I bianconeri si affacciano ora alla sfida con un solo punto di distacco dalla zona Europa. Il loro bilancio racconta di sei partite vinte, cinque pareggiate e due perse, diciassette reti realizzati e undici incassate. Il vero tallone d’Achille resta però il rendimento lontano da Torino: contro le squadre della parte alta della classifica, la Juve ha perso entrambe le trasferte senza segnare, e non riesce a mantenere la porta inviolata da otto gare esterne consecutive tra campionato e coppe.

Sono 183 i precedenti in sei competizioni tra le due compagini con il bilancio di 47 successi del Napoli, 51 pareggi e 85 affermazioni della Juventus. Tra i momenti più memorabili degli scontri tra le due squadre ci sono la vittoria del Napoli nella finale di Coppa Italia del 2012, il gol di Diego Maradona che portò alla vittoria del Napoli contro la Juventus nel campionato del 1985, e la vittoria della Juventus nella finale di Supercoppa Italiana del 2012. Nella passata stagione, finì a reti bianche all’andata e 2-1 per gli azzurri al ritorno; la Juventus ha perso le ultime sei partite giocate a Napoli.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e la linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie spazio a Di Lorenzo e Olivera, mentre in mezzo agiranno Elmas e McTominay. Davanti, alle spalle di Hojlund, ci sarà fantasia con Neres e Lang. Gli azzurri dovranno però fare i conti con un elenco di indisponibili di peso: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret non saranno della partita.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Spalletti dovrebbe rispondere con lo stesso modulo speculare. In porta ci sarà Di Gregorio, protetto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo spazio a McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso, mentre sulla trequarti agiranno Conceiçao e Yildiz alle spalle del nuovo acquisto David, chiamato a guidare l’attacco. Anche la Juve deve fare i conti con assenze pesanti: fuori Bremer, Gatti, Milik, Perin, Pinsoglio, Rugani e Vlahovic.

Probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: