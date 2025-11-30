Roma-Napoli 0-1: Neres decisivo nel primo tempo

Diretta Roma-Napoli di Domenica 30 novembre 2025: la sua marcatura su azione di contropiede con Hojlund regala tre punti pesanti per la corsa scudetto

ROMA – Allo Stadio Olimpico di Roma confronto ad alta tensione tra Roma e Napoli, valido per la 13ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini cerca conferme dopo un avvio altalenante, mentre gli uomini di Conte puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Indice:

La partita si rivela subito intensa e combattuta, con duelli serrati a centrocampo e occasioni da entrambe le parti. A decidere l’incontro è la rete di Neres al 36’ del primo tempo, che regala al Napoli un successo prezioso in trasferta. La Roma prova fino all’ultimo a riequilibrare il risultato, ma la difesa azzurra regge l’urto e Milinkovic-Savic si conferma protagonista con interventi decisivi. Un match vibrante, ricco di episodi e cartellini, che conferma la solidità del Napoli e lascia la Roma con rimpianti per le occasioni sprecate.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ROMA-NAPOLI 0-1 SECONDO TEMPO 51' è finita! Il Napoli può esultare per questo successo nello scontro diretto con la Roma all'Olimpico. Decide una rete di Neres nel primo tempo. Vi ringraziamo per l'attenzione, alla prossima diretta 51' duro intervento in scivolata di Olivera su El Aynaoui, giallo per lui 51' prova un'ultimo assalto la Roma ma Napoli ben coperto 48' protesta veemente di El Shaarawy su un intervento subito da Di Lorenzo, giallo per lui 46' giocata geniale di Dybala per Baldanzi a liberarlo davanti a Milinkovic-Savic autore di un tuffo straordinario per respingere la conclusione con il guantone sinistro! 44' saranno ben 6 i minuti di recupero 41' abbraccio di Ndicka su Lucca, giallo inevitabile 40' deve lasciare il campo Neres, dentro Lucca 39' crampi per Neres prima del corner per la Roma, necessario un cambio 37' in campo El Shaarawy per Wesley 35' dentro Elmas per Hojlund e dall'altra parte c'è Bailey per Lorenzo Pellegrini 32' ci prova con il destro di potenza da fuoriarea Pellegrini ma mira alta 31' spunto personale di Politano dopo aver percorso alcuni metri calcia in corsa dai 25 metri, attento Svilar 28' intervento in ritardo a piedi pari di Baldanzi su Rrahmani, giallo inevitabile. Il giocatore è scivolato finendo per commettere questo intervento 24' in campo Politano per Lang 19' fallo di Neres su Pellegrini, graziato dal giallo. Beukema protesta e lo prende lui il cartellino 18' ostruzione fallosa di Lobotka su Wesley, giallo inevitabile per lui 16' lasciano il campo Soulé e Cristante per Dybala e El Aynaoui 15' imbucata di Lang su Hojlund, conclusione bassa respinta da Svilar 13' pestone di Di Lorenzo su Mancini, l'arbitro non fischia la punizione 11' fallo simile di Buongiorno su Baldanzi, troppa irruenza. Graziato dal giallo 9' Cristante ferma con le cattive una ripartenza di McTominay e si prende un giallo. Qualche problema alla caviglia sinistra per lui ma sembra poter proseguire 4' angolo regalato al Napoli, Gasp infuriato dalla sua zona di compentenza. Sugli sviluppi palla scodellata in area e uscita coraggiosa di Svilar di pugni caricato fallosamente squadre in campo, si riparte con il secondo tempo. Novità nella Roma, Baldanzi per Ferguson PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio del Napoli per 1-0 grazie a una rete di Neres. Intervallo e torniamo per i secondi 45 minuti 46' Pellegrini serve palla a Soulé in area, conclusione di prima intenzione con il mancino alta 44' assegnato un minuto di recupero 39' abbraccio in area di Rrahmani su Pellegrini, contatto leggero e il VAR non interviene 36' NERESSS!!! IL NAPOLI E' IN VANTAGGIO!!! L'azione parte da un contrasto di Rrahmani su Kone. Si scatena il contropiede a due con Hojlund e freddezza nel rifinire, rasoterra vincente 33' aumenta la pressione della Roma, cross di Wesley per il colpo di testa ravvicinato alto di Ferguson disturbato nella visuale involontariamente da Mancini 30' strappo di Pellegrini a sinistra, prende il tempo su Beukema, cross basso intercettato in spaccata da Rrahmani. Sugli sviluppi del corner palla a limite sui piedi di Ferguson, controllo ma conclusione in curva 27' bella sterzata di Lang sulla sinistra, cross verso il secondo palo che si trasforma in un tiro e volo di Svilar e respingere con una mano sinistra aperta! 22' tentativo un pò ciabattato di Mancini in area su palla vagante ma diventa un passaggio a Milinkovic-Savic al momento inoperoso 18' cross quasi dal fondo di Neres sul palo opposto dove Di Lorenzo, approfittando di un mancato intervento di Wesley calcia con il destro ma sull'esterno della rete 17' trattenuta a centrocampo di Ndicka su Hojlund, può salire la squadra di Conte 12' duello totale in campo, marcature reciproche serrate, angolo per il Napoli con mischione in area ma la difesa riesce a disimpegnare 9' doppia chance per il Napoli: lancio in verticale su Lang fuoriarea quindi Hojlund prova a sorprenderlo con un pallonetto ma non è sufficientemente efficace. Il portierone riesce a bloccare la sfera indietreggiando rapidamente 8' fermato in posizione di offside Hojlund 3' subito interruzione di gioco dopo un contatto tra Ndicka e Hojlund che resta a terra ma non ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico. La spallata a gioco lontano che avrebbe potuto portare a un giallo 2' lungo lancio di Neres per Lang che prova in area a fare un sombrero su Mancini che non abbocca E' la Roma a dare inizio al match, le squadre con le prime maglie Squadre in campo tutto pronto al fischio d'inizio, i capitani a centrocampo per il sorteggio Cari lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli! Siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto uno dei big match più attesi della 13ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico va in scena una sfida che promette spettacolo, tensione e colpi di scena. Gasperini conferma il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali e una linea difensiva composta da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle fasce spazio a Celik e al capitano Cristante, mentre in mezzo agiscono Kone e Wesley. In attacco, Pellegrini e Soule agiranno alle spalle di Ferguson, preferito a Dybala e El Shaarawy, che partono dalla panchina. Conte risponde con un 4-3-3 offensivo: Milinkovic-Savic in porta, Beukema e Rrahmani centrali con Buongiorno e Di Lorenzo sulle corsie. A centrocampo Lobotka detta i tempi, affiancato da McTominay e Olivera. Il tridente è da brividi: Neres e Lang sugli esterni, Højlund al centro. Politano, Elmas e Lucca pronti a subentrare. TABELLINO ROMA: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante (dal 16' st El Aynaoui), Kone, Wesley (dal 37' st El Shaarawy), Soule (dal 16' st Dybala), Pellegrini (dal 35' st Bailey), Ferguson (dal 1' st Baldanzi). A disposizione: Gollini, Vasquez, Bailey, Baldanzi, Buba Abouabcar, Dybala, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Pisilli, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski. Allenatore: Gasperini NAPOLI: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrhmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres (dal 40' st Lucca), Højlund (dal 40' st Elmas), Lang (dal 24' st Politano). A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Conte Reti: al 36' pt Neres Ammonizioni: Cristante, Lobotka, Beukema, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy, Olivera Recupero: 1' pt, 6' st

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

ROMA: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Kone, Wesley, Soule, Pellegrini, Ferguson.

NAPOLI: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrhmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres, Højlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino

Convocati Roma

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal Quarto Ufficiale Pairetto. Al Var ci sarà Aureliano, all’Avar Di Bello.

Presentazione del match

Domenica 30 novembre, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico andrà in scena la partita più attesa della tredicesima giornata di Serie A 2025-2026: Roma e Napoli si affronteranno in un vero e proprio scontro diretto per il primato.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano da capolista solitaria con 27 punti, mentre gli azzurri di Antonio Conte inseguono a quota 25, con la possibilità di balzare in vetta in caso di vittoria.

La squadra di Gasperini ha sorpreso tutti in questo avvio di campionato: 9 vittorie in 12 giornate e solo 6 gol subiti, miglior difesa della Serie A. Dopo il successo per 3-1 sulla Cremonese e la vittoria in Europa League contro il Midtjylland, la Roma si presenta all’appuntamento con grande fiducia.

Gli azzurri hanno vissuto settimane complicate dopo il ko con il Bologna, che aveva fatto perdere il primato e acceso tensioni interne. La sosta ha permesso a Conte di ricompattare il gruppo: il Napoli è tornato a vincere, prima in campionato contro l’Atalanta (3-1) e poi in Champions League contro il Qarabag. Di Lorenzo e compagni arrivano all’Olimpico con l’obiettivo di scardinare la difesa giallorossa e riprendersi la vetta.

Roma e Napoli si sono affrontate 178 volte nella loro storia: 66 vittorie giallorosse, 54 successi azzurri e 58 pareggi. L’ultimo confronto all’Olimpico, a febbraio 2025, si è chiuso sull’1-1. L’ultimo successo del Napoli in trasferta risale al 23 ottobre 2022 (gol di Osimhen), mentre la Roma ha battuto i campioni d’Italia in casa l’ultima volta il 23 dicembre 2023 (2-0 firmato Pellegrini e Lukaku).

COME ARRIVA LA ROMA – Indisponibili Angelino e Dovbyk. Gasperini dovrebbe optare per il consueto 3-4-2-1. Tra i pali Svilar, protetto dal terzetto difensivo formato da Hermoso, Mancini e Ndicka. Sulle corsie agiranno Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo ci saranno Koné e Cristante a garantire equilibrio e sostanza. Alle spalle dell’unica punta Ferguson, spazio alla fantasia di Soulé e Pellegrini, chiamati a inventare tra le linee.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Assenze pesanti per gli azzurri: oltre ad Anguissa, out anche Contini, De Bruyne, Gutierrez, Lukaku e Gilmour. Conte dovrebbe rispondere con il 3-4-3. In porta Milinkovic-Savic, davanti a lui la linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle fasce Di Lorenzo e Spinazzola, con McTominay e Lobotka a presidiare la mediana. In attacco Politano e Neres agiranno ai lati del centravanti Hojlund, chiamato a sfidare la retroguardia giallorossa.

Probabili formazioni di Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: