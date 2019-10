Teramo – Sicula Leonzio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Teramo – Sicula Leonzio del 9 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C girone C, calcio d’inizio alle ore 14.30

TERAMO – Mercoledì pomeriggio 9 ottobre alle ore 14.30 si giocherà Teramo – Sicula Leonzio, match valido per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020. Gli abruzzesi non riescono più a vincere e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Rieti ed in classifica occupano la quartultima posizione con 6 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i siciliani che vengono dallo stop interno con il Monopoli ed in classifica sono dietro di un punto al Teramo con 5 punti occupando la terzultima posizione.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì pomeriggio 9 ottobre alle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TERAMO – Tedino dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Tomei in porta, pacchetto difensivo composto da Cancellotti e Tentardini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cristini e Piacentini. A centrocampo Arrigoni in cabina di regia con Santoro e Mungo mezze ali mentre davanti Bombagi a supporto del tandem d’attacco Magnaghi e Cianci. Scalpita anche Costa Ferreira per partire titolare.

QUI SICULA LEONZIO – Grieco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Nordi in porta, pacchetto arretrato formato da Sosa, Petta e Ferrini. A centrocampo Cozza e Palermo in cabina di regia con Parisi e Bariti sulle corsie esterne mentre in avanti Sicurella supporterà il tandem d’attacco composto da Grillo e Lescano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Sicula Leonzio, valevole per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Teramo – Sicula Leonzio

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Mungo; Bombagi; Magnaghi, Cianci. Allenatore: Tedino

SICULA LEONZIO (3-4-1-2): Nordi; Sosa, Petta, Ferrini; Parisi, Cozza, Palermo, Bariti; Sicurella; Grillo, Lescano. Allenatore: Grieco

STADIO: Gaetano Bonolis