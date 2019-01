Torino – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 13 gennaio alle ore 15 andrà in scena Torino – Fiorentina, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte c’è la compagine Granata che, nell’ultimo turno di campionato, ha pareggiato in casa della Lazio, ed in classifica occupa la nona posizione con 27 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che, prima della sosta, hanno pareggiato sul campo del Genoa ed in classifica occupano il decimo posto con 26 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 13 gennaio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI TORINO – La formazione Granata dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Ichazo in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Djidji. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meitè e Baselli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Aina. In attacco tandem offensivo composto da Iago Falque e Belotti.

QUI FIORENTINA – La compagine toscana dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Lafont tra i pali, pacchetto difensivo composto da Laurini e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Milenkovic e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Edimilson e Benassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Mirallas.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Torino – Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e in streaming attraverso il servizio RaiPlay.

Le probabili formazioni di Torino – Fiorentina

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

STADIO: Olimpico – Grande Torino