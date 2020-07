Serie A, Torino – Genoa: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Torino – Genoa: incontro valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19:30

TORINO – Nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 16 luglio, alle ore 19:30, avrà luogo Torino – Genoa, gara valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione granata che viene dalla sconfitta subita nella trasferta di Milano contro l’Inter con il risultato di 3-1. Il Torino si trova attualmente in sedicesima posizione, in piena lotta per evitare la retrocessione. Dall’altra parte, invece, troviamo i liguri che non vivono una situazione tranquilla ed in classifica occupano la diciassettesima posizione con 30 punti. Il Grifone, inoltre, è reduce dalla vittoria casalinga ottenuta con il risultato secco di 2-0 sulla SPAL. L’incontro dell’Olimpico – Grande Torino verrà diretto dal signor Rocchi della sezione di Firenze.

Le formazioni ufficiali di Torino – Genoa

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Longo

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Barreca; Falque; Pinamonti, Sanabria. Allenatore: Nicola

STADIO: Olimpico Grande Torino