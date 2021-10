Serie A, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Torino – Genoa, incontro valido come anticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022

TORINO – Si apre oggi la nona giornata di campionato con l’anticipo delle ore 18.30 tra Torino e Genoa. Seguiremo la sfida in diretta con la nostra consueta cronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre ma già dalle 17.30 entreremo nel vivo con l’uscita delle formazioni ufficiali. Juric deve sciogliere alcuni dubbi tra centrocampo e attacco. In difesa pare scontato il trio Djidji, Bremer e Rodriguez mentre gli esterni saranno Singo e Ansaldi anche se Aina potrebbe contendergli la maglia; gli interni Lukic e uno tra Pobega e Praet. In avanti Brekalo con Linetty a supporto di Belotti che questa volta dovrebbe poter partire dal primo minuto. Dall’altra parte Ballardini conferma in difesa Vasquez con Criscito, Cambiaso e Biraschi. A centrocampo larghi Touré e Fares, interni Badelj e Rovella mentre in attacco con Destro si giocano una maglia Ekuban e Caicedo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria. A disposizione: Berisha, Zima, Izzo, Vojvoda, Ola Aina, Rincon, Baselli, Kone, Praet, Zaza, Sababria. Allenatore: Juric [ufficiali dalle ore 17.30]

GENOA (4-4-2): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Biraschi, Criscito; Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban. A disposizione: Semper, Sabelli, Ghiglione, Masiello, Melegoni, Sturaro, Behrami, Portanova, Kallon, Caicedo, Pandev, Buksa. Allenatore: Ballardini [ufficiali dalle ore 17.30]