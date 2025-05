Torino-Inter 0-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

TORINO – Domenica 11 maggio, alle ore 18, allo Stadio Comunale Grande Torino, andrà in scena Torino-Intr, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

I granata vengono dal 2-2 casalingo contro il Venezia. Occupano l’undicesimo posto in classifica con 44 punti, grazie a dieci vittorie e quattordici pareggi. I nerazzurri si presentano all’appuntamento galvanizzati dalla conquista della finale di Champions League. Dopo due stop di fila (1-0 a Bologna e 0-1 contro la Roma), la squadra di Inzaghi é tornata a vincere contro il Verona. É seconda, a -3 dal Napoli quando mancano tre giornate. I suoi 71 punti sono frutto di venti vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, sessantasette gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide il Torino ha collezionato cinque punti, l’Inter sette.

Sono 161 i precedenti tra le due compagini in Serie A. I numeri raccontano una netta supremazia nerazzurra: 75 successi contro 36 granata, con 50 pareggi a completare lo storico bilancio. Nel match d’andata i nerazzurri si sono imposti a San Siro per 3-2. Marcus Thuram è stato il protagonista assoluto del match con una tripletta.

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO-INTER 0-2 (2'T)

SECONDO TEMPO

20' su corner dalla sinistra tocco morbido di testa di Maripan, blocca Martinez

18' Dembele e Gineitis lasciano il campo a Perciun e Casadei

16' in campo Calhanoglu e Barella per Zalewski e Zielinski

11' chiusura in area di Bastoni su Adams, c'è angolo. Due tentatitvi consecutivi, sul secondo sfiora soltanto Maripan

10' bella giocata di Zalewski per Dimarco, diagonale in area respinta dal portiere! Sulla ripartenza Toro lo stesso ex Roma ferma Gineitis e si prede un giallo

9' ottima diagonale difensiva di de Vrij su Gineitis

7' imbucata di Elmas un pò in ritardo su Biraghi finito in fuorigioco

4' su dischetto va Asllani rete! 2-0 Inter! Conclusione rasoterra un pò centrale, con Milinkovic-Savic spiazzato a scegliere l'angolo alla sua sinistra

2' rigore per l'Inter! Imbucata per Taremi che in area dribbla Milinkovic-Savic e finisce a terra. Giallo per il portiere. Nell'occasione si è fatto un pò male l'attaccante che sembra rialzarsi senza grossi problemi

1' rovesciata spettacolare di Taremi sulla sponda di Correa su cross morbido di Asllani. Ottima risposta del portiere ma tutto fermo per offside

l'Inter muove il primo pallone della ripresa e con la maglia bianca

si riparte con Dumfries e Dimarco per Carlos Augusto e Bisseck

si è allungata l'attesa quasi 25 minuti di pausa prima dell'intervallo, sembra tornato nel frattempo a piovere pesantemente

arbitro e capitani in campo per vedere se ci sono le condizioni per proseguire. Ha allentato la pioggia, ottimo drenaggio dovrebbe garantire di poter giocare subito

sta meglio il tifoso soccorso nel primo tempo, ci saranno due novità in casa Inter con Dimarco e Dumfries che si scaldano nell'intervallo

PRIMO TEMPO

51' si chiude il primo tempo tra Torino e Inter, nerazzurri avanti 1-0 grazie a una rete di Zalewski al 14'. Piccola pausa e torniamo

51' cross di Darmian per il colpo di testa da fermo in area di Carlos Augusto che alza la mira

48' due angoli per il Toro, palla molto tagliata di Biraghi, a vuoto Martinez ma non c'è nessuno ad approfittarne

47' cross di Biraghi per il colpo di testa ravvicinato di Adams e grande intervento ravvicinato per Martinez ad alzare sopra la traversa!

45' si torna a giocare, assegnati 6 minuti di recupero. I capitani si sono accordati per concludere il primo tempo

44' attenzione l'arbitro sospende il match! Il pallone non rimbalza in diverse zone del campo. Il direttore di gara parla con i capitani

42' contropiede di Elmas, Bisseck in ritardo gli frana addosso e giallo anche per lui

36' insiste il Toro grazie agli inserimenti di Dembele e Lazaro. Angolo di Biraghi e tocco in acrobazia sul secondo palo di Masina, palla alta!

33' scontro fortuito tra Martinez in uscita e de Vrij, necessario l'ingresso dello staff medico

30' bella trama in verticale dei granata ma conclusione in area di Dembele da dimenticare. Dall'altra parte verticalizzazione troppo lunga di Asllani per Correa

26' contopiede Inter con Correa per Bisseck intelligente a servire Darmian, diagonale in area e Masina salva quasi sulla linea in angolo! Sul corner spizza di testa Correa senza inquadrare lo specchio della porta

25' traversone di Biraghi per il colpo di testa sul secondo palo di Lazaro ma alza la mira

25' buona ripartenza di Vlasic trattenuto vistosamente da Carlos Augusto, giallo per lui

24' si scatena un diluvio sul terreno di gioco

22' cross di Elmas per Dembele che in area non arriva a colpire bene la sfera per contrasto di Carlos Augusto

14' ZALEWSKI! Inter in vantaggio! Bella giocata su Gineitis ai 25 metri e dal vertice sinistro dell'area lascia partire un perfetto diagonale, superato il portiere

9' leggero contatto di Ricci su Zalewski che cade a terra al limite dell'area, si gioca

7' secondo le prime informazioni riferite da DAZN un tifoso sarebbe caduto dagli spalti e situazione sotto controllo

6' batte Asllani verso il primo palo, sulla respinta della difesa conclusione da fuori errato di Zielinski

5' dopo 4 minuti si può riprendere a giocare

1' retropassaggio errato e Milinkovic-Savic costretto a regalare subito un corner. Attenzione non si può battere il corner, gioco fermo. Nella curva granata è successo qualcosa, possibile un intervento della barella per un tifoso

Si parte con il possesso palla per il Torino in maglia granata, Inter in quella nerazzurra

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della sfida

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Torino-Inter. Dalle ore 18 seguiremo la partita valida per la 36esima giornata.

TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé (dal 18' st 83 Perciun), 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis (dal 18' st 22 Casadei9; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams. A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani. Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck (dal 1' st 32 Dimarco), 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski (dal 16' st 23 Barella), 21 Asllani, 7 Zielinski (dal 16' st 20 Calhanoglu), 30 Carlos Augusto (dal 1' st 2 Dumfries); 99 Taremi, 11 Correa. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 14' pt Zalewski, al 4' st Asllani (rigore)

Ammonizione: Carlos Augusto, Bisseck, Milinkovic-Savic, Zalewski

Recupero: 6' pt