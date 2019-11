Serie A, Torino – Inter: le formazioni ufficiali. Giocano D’Ambrosio e Verdi

Le formazioni ufficiali di Torino – Inter: gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20,45

TORINO – Tutto pronto all’Olimpico – Grande Torino per l’incontro tra Torino – Inter, incontro della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I granata scenderanno in campo con il 3-5-2 e la coppia d’attacco è Verdi – Belotti. Anche i nerazzurri scenderanno in campo con il 3-5-2 e il tandem d’attacco è formato da Lautaro Martinez e Lukaku. La gara sarà arbitrata dal signor Maresca della sezione di Napoli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Zaza, Edera, Berenguer, Djidji, Aina, Rincon. Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Agoumé, Fonseca, Candreva, Bastoni. Allenatore: Conte

