Torino-Lazio 1-2, il tabellino: decidono Immobile e Parolo

Il tabellino di Torino-Lazio 1-2 il risultato finale: decidono Immobile e Parolo per il successo della squadra di Inzaghi.

TORINO – Nel match valido per l’anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio espugna l’Olimpico – Grande Torino battendo la squadra di Longo 2-1. Successo in rimonta per la formazione capitolina grazie ai gol di Immobile e Parolo mentre al Torino non basta l’iniziale vantaggio realizzato da Belotti su calcio di rigore. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, la Lazio sale a quota 68 restando in scia della Juventus mentre il Torino resta in tredicesima posizione, insieme alla Fiorentina, con 31 punti.

Torino-Lazio 1-2: il tabellino del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkolou, Bremer (80′ Millico); De Silvestri (59′ Ansaldi), Meitè, Rincon, Lukic (80′ Djidji), Aina (70′ Edera); Verdi (59′ Berenguer), Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Izzo, Djidji, Ghazoini, Singo, Ansaldi, Greco, Berenguer, Millico, Adopo, Edera, Zaza. Allenatore: Moreno Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (90′ Anderson), Acerbi, Radu; Lazzari (90′ Bastos), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony (58′ Lukaku); Caicedo (58′ Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Marusic, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

RETI: 5′ Rig.Belotti (T), 48′ Immobile (L), 73′ Parolo (L)

AMMONIZIONI: Immobile, Caicedo (L), Verdi (T)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico – Grande Torino