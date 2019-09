Serie A, Torino-Lecce: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Torino e Lecce nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Torino con Berenguer e Belotti a comporre il tandem offensivo mentre il Lecce risponde col 4-3-1-2 con Falco alle spalle della coppia d’attacco formata da Farias e Lapadula.

Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Farias, Lapadula. Allenatore: Liverani.