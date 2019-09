In campo la A, B e C con il Torino che vuole tenere la vetta. Nella notte si è giocato in USA e in alcun campionati sud americani

Lunedì 16 settembre si apre una nuova settimana all’insegna dei posticipi nei campionati europei e in particolare in Italia con serata ricca di calcio. Tre sfide tra A, B e C che saranno tutte supportate dalla nostra consueta webcronaca: dal Toro che sogna di restare in vetta a punteggio pieno all’avvincente derby campano tra Salernitana e Benevento fino al big match tra Bari e Reggina. Nel quadro giornaliero c’è anche spazio per Aston Villa – West Ham e Roma – ChievoVerona per il campionato Primavera1. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale del giorno vediamo chi ha già giocato.







Partiamo dalla Superliga argentina con l’1-0 del Boca Juniors sull’Estudiantes mentre in Bolivia stesso punteggio tra Royal Pari e Oriente Petrolero. In Brasile pareggiano per 1-1 San Paulo e CSA mentre in Cile 3-2 esterno dell’Antofagasta sull’U. Calera. In Colombia tre match con il pari tra Huila e Junior (1-1), il 2-1 del Millonarios sul Pasto e il 4-2 in trasferta dell’Ind. Medellin sull’Envigado. In Paraguay brillante 4-1 dell’Olimpia Asuncion sul San Lorenzo e stesso punteggio in Uruguay tra Nacional e Liverpool. In Venezuela vincono in casa sia il Puerto Cabello sull’Atletico Venezuela (2-1) che la Zamora (3-1 sul Portuguesa). Chiudiamo con la MLS in USA dove il Los Angeles Galaxy batte 7-2 lo Sporting Kansas City con una tripletta di Ibrahimovic mentre 4-2 del Seattle Sounders contro New York Red Bulls.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

