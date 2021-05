Il tabellino di Torino – Milan, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021

TORINO – TORINO – Una sola squadra in campo: il Milan. Partita a senso unico, allo stadio Grande Torino. Dove la squadra di Nicola si è arresa agli ospiti per 7-0. Al 19′ e al 26′ aprono le danze Hernandez e Kessie. Che segna dal dischetto, dopo un fallo in area commesso da Lyanco su Castillejo: si va negli spogliatoi sul risultato di 2-0, ma è già chiaro che il Milan conduce la partita. Il 3 e il 4-0 arrivano da Diaz e da Hernandez – su assist di Rebic – già al 5′ e al 17′ della ripresa, a ipotecare il vantaggio. Poi viene il turno di Rebic, che domina quel che resta del secondo tempo e segna una tripletta.

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Torino – Milan 0-7

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Baselli (st 11′ Verdi), Mandragora, Linetty (st 11′ Rincon), Rodriguez (st 11′ Ansaldi); Zaza, Bonazzoli. A disposizione: Ujkani, Sava, Lukic, Belotti, Ansaldi, Sanabria, Verdi, Vojvoda, Rincon. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez (st 25′ Dalot); Bennacer (st 2′ Meite), Kessie; Castillejo, Brahim Diaz (st 18′ Krunic), Calhanoglu (st 25′ Leao); Rebic (st 35′ Mandzukic). A disposizione: Tatarusanu, Donnarumma, Dalot, Mandzukic, Romagnoli, Hauge, Rafael Leao, Meité, Kalulu, Maldini, Krunic, Gabbia. Allenatore: Pioli

RETI: pt 19′ Hernandez (M), 26′ Kessie (M), st 5′ Diaz (M), 17′ Hernandez (M), 22′ Rebic (M), 27′ Rebic, 34′ Rebic (M)

AMMONIZIONI: pt 41′ Bennacer (M), 44′ Baselli (Torino), st 4′ Linetty (Torino)

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Grande Torino